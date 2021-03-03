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Спорт

Падший ангел Плющенко: чему учит трагедия Алены Косторной

История спортсменки лучше всего доказывает, что женское фигурное катание должно стать старше
Андрей ВДОВИНАндрей ВДОВИН
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Фигуристка Алена Касторная выступает на Кубке Первого канала

Фигуристка Алена Касторная выступает на Кубке Первого канала

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ПОСЛЕ СЕГОДНЯШНЕГО ЗАВТРА НЕТ»

Уход Алены Косторной от Тутберидзе к Плющенко сразу попал в топ сенсаций этого сезона. Все произошло внезапно. Только что Косторная была одной из звезд «Хрустального», и вот вам пост в Инстаграме Этери Георгиевны с подтверждением побега и с намеками на проявление у фигуристки звездной болезни. Тренер дала понять, что Косторная стала ставить условия, с кем она хочет тренироваться, а с кем нет. Такого у Тутберидзе не терпят.

И сразу же грядущий сезон засверкал неожиданными гранями. Евгений Плющенко получил не только Трусову, но и Косторную. А вместе с ними шанс умыть «Хрустальный». План провалился. По Александре Трусовой выводы будем делать после чемпионата мира. А с Аленой после финала Кубка России все ясно - она выдала самый провальный сезон в своей карьере.

Все, что Косторную делало выдающейся фигуристкой, исчезло. Пропала легкость, пропал тройной аксель, дорожка изменилась до неузнаваемости… После грандиозного провала в короткой программе на финале Кубка России трансляция выхватила фразу рыдающей Косторной: «После сегодняшнего завтра нет». И она лучше всего передает то, что происходит с Аленой.

Уход Алены Косторной от Тутберидзе к Плющенко сразу попал в топ сенсаций этого сезона.

Уход Алены Косторной от Тутберидзе к Плющенко сразу попал в топ сенсаций этого сезона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В «ХРУСТАЛЬНОМ» НАМЕРЕНО «СЛИЛИ» СПИСАННУЮ КОСТОРНУЮ?

Глядя на мучения Алены, в лагере Тутберидзе наверняка уже несколько раз с облегчением перекрестились. Потому что нет гарантий, что в «Хрустальном» взрослеющая Косторная не повторила бы это головокружительное падение. Алена стала старше. А в свои 17 лет у нее уже очень пухлая история болезней и травм. 2019 год – перелом малоберцовой кости на фоне нагрузок, 2020 год – серьезная травма, заставившая сняться с контрольных прокатов, потом коронавирус… Кажется, что «срок годности» фигуристки Костороной истек, и ее организм сказал «хватит». Все-таки не зря про штаб Этери Георгиевны говорят, что он может выжимать все до последней капли из возможностей спортсменок.

Теперь в мире фигурного катания ходит версия, что в «Хрустальном» предвидели такое развитие событий, и чуть ли не специально выдавливали Косторную. В это сложно поверить. Спорт жесток, но не настолько чтобы действовать настолько расчетливо. Скорее, у Тутберидзе действительно видели, что в этом сезоне ставку имеет смысл делать на других спортсменок, и отношение к Алене стало чуть-чуть прохладнее. Она это почувствовала, вспылила и развернулась к врагам «Хрустального».

Дальше вы знаете.

Алена Касторная и ее тренеры.

Алена Касторная и ее тренеры.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ КОСТОРНОЙ: ЖДАТЬ ПОВЫШЕНИЯ ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА

История Алены Косторной – все-таки трагедия. В 15 лет – звезда, в 17 лет – почти списанный материал. И на этот короткий срок нынешних фигуристок-однодневок у Алены трагический выпали пандемия, отмена чемпионата мира и шанс на большой титул был утерян.

Все-таки в свое время Алине Загитовой здорово повезло – она родилась так, что ее пик, обусловленный возрастом, пришелся на Олимпийские игры. Если бы Олимпиада состоялась бы не в 2018-м, а в 2019, возможно у нас были бы другие чемпионки. Та же история сейчас происходит с Камилой Валиевой: ее 15-летие придется на Пекин-2022, и это при всей гениальности Камилы большая для нее удача. А вот Косторной, как в свое время и Медведевой, с годом рождения не подфартило. И в том числе именно это прозвучало во фразе Алены «завтра нет».

Алена Касторная выдала самый провальный сезон в своей карьере.

Алена Касторная выдала самый провальный сезон в своей карьере.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но на следующий день после этих слов, все увидели другую Косторную. Кто его знает, что ей говорили Плющенко и Розанов в этот вечер. Но после произвольной Алена уже выглядела иначе. Все, кто сталкивались с ней лицом к лицу, подтвердят: Косторная - боец. Она умеет быть жесткой, она умеет сражаться и готова быть безжалостной и к соперникам, и к себе. Ей только нужно дать цель. А подсказка, что за цель появилась у Косторной, может крыться в словах самой фигуристки. После финала Кубка России Алена заявила, что не уйдет после олимпийского сезона, как обещала раньше. Она сказала, что будет кататься дальше. Ну «если здоровье будет позволять».

И в этом точки зрения спортивного результата есть только один смысл: если возрастной ценз у девушек-фигуристок поднимут на пару лет. Тогда год рождения не будет таким ключевым фактором среди претенденток на олимпийские медали. Тогда не надо буде высчитывать, на какой год придется 15-летие. И тогда Косторную и таких же как она не будут списывать в 17 лет с кучей юношеских травм и переломов.

Спорт: Фигурное катание