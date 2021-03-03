Как купить машину с пробегом и не пожалеть

Проверку реального состояния и истории автомобиля можно разделить на три этапа: юридический, технический и общий анализ Фото: Иван МАКЕЕВ

Этот материал для kp.ru подготовил Фонд помощи пострадавшим в ДТП. Фонд с 2017 года работает с пострадавшими в ДТП из всех регионов России от Калининграда до Камчатки. Оказывает помощь в оплате курсов реабилитации, а также юридическую и психологическую поддержку людям, получившим травмы в авариях, и их родным. За три года работы фонд оказал помощь более 250 пострадавшим.

Как проверить автомобиль, покупая его на вторичном рынке?

Проверку реального состояния и истории автомобиля можно разделить на три этапа: юридический, технический и общий (или универсальный) анализ. Вам понадобится VIN номер автомобиля, иногда также госномер транспортного средства.

Юридический анализ:

- Проверка автомобиля на предмет залога. Эти данные можно найти на сайте Федеральной нотариальной палаты по ссылке. При необходимости можно получить у нотариуса заверенную выписку об отсутствии залога на автомобиль.

- Проверка истории регистрации автомобиля в ГИБДД. Провести ее можно через сервис, предоставляемый Госавтоинспекцией РФ. Здесь же осуществляется проверка на предмет запрета осуществления регистрационных действий (наличие ограничений), нахождения автомобиля в розыске, участия в ДТП и проверка наличия диагностической карты технического осмотра.

Помните, что сервис носит информативный характер и здесь можно найти только сведения, содержащиеся в банках данных полиции. То есть сведения об участии автомобиля в ДТП, оформленных с использованием Европротокола, либо по договоренности между водителями, отражаться не будут.

- Узнать о заключенных договорах ОСАГО. Эти данные можно найти на сайте Российского союза автостраховщиков. Помимо сведений о договоре ОСАГО предоставляемая информация будет содержать сведения о цели использования транспортного средства, о собственнике (без указания фамилии), водителях, допущенных к управлению ТС, госномере транспортного средства.

- Найти автоисторию транспортного средства. Это возможно для автомобилей, зарегистрированных в Москве и Московской области - на официальном портале Правительства Москвы. Для доступа к полной версии необходимо зарегистрироваться на сайте.

- Проверить полномочия продавца, удостоверить его личность и сверить со сведениями, внесенными в ПТС. Если транспортное средство продает посредник, необходимо тщательно выяснить, на каких основаниях он действует.

Технический анализ:

- Можно осуществить с помощью своего специалиста, либо на станции техобслуживания, где проведут полную проверку состояния автомобиля.

- Информацию о техническом обслуживании можно изучить и в сервисной книге автомобиля, либо, в случае предоставления владельцем сведений, узнать подробности из заказ-нарядов на ремонтные работы авто, накладных о закупке запчастей или уточнить на СТО, где обслуживался автомобиль.

- При покупке дорогого автомобиля полные сведения о техническом состоянии авто может предоставить дилер. Путем диагностики автомобиля, в том числе вы получите информацию о соответствии комплектации автомобиля установленному изначально оборудованию и заводским параметрам.

Общий или универсальный анализ:

Дополнительные ресурсы, где можно получить сведения об автомобиле:

- Сервис nomerogram.ru Здесь можно проверить машину по госномеру. На сайте собраны фотографии автомобилей из соцсетей и интернета. Помимо фото в некоторых случаях отражается пробег и цена ТС, если его ранее продавали через интернет. Ресурс позволяет находить по госномеру такси, ДТП и аварии с участием автомобиля.

- Сервис Госавтоинспекции РФ, при наличии у вас сведений о госномере автомобиля и свидетельстве о регистрации ТС, позволит выявить сведения об административных штрафах, в том случае, если у владельца имеются многочисленные штрафы за нарушения, связанные с превышением скоростного режима. Так можно сделать вывод о небрежном использовании автомобиля предыдущим владельцем.

- При наличии сведений о предыдущих собственниках авто, используя интернет и соцсети, вы можете связаться с предыдущими владельцами автомобиля и получить от них сведения об автоистории планируемого к покупке автомобиля.

- Некоторые интернет-сервисы, предназначенные для размещения объявлений о продаже автомобилей, предлагают возможность на возмездной основе получить сведения об автомобиле (на предмет ремонта, залогов, ограничений, отсутствия тех. обслуживания, использования автомобиля в такси и другие данные) по VIN и госномеру. Например, vin.drom.ru , autoteka.ru , auto.ru/history