The Parenting Index: честно о том, что волнует родителей

Как оказалось, вне зависимости от места проживания все мамы и папы детей до 12 месяцев сталкиваются с одними и теми же трудностями, главная из которых – чрезмерное давление.

The Parenting Index – часть обязательства компании по поддержке семей в первые 1 000 дней жизни их детей. Проведенное в рамках глобальной инициативы поддержки родителей Nestlé Parenting Initiative, исследование фиксирует 8 универсальных факторов, с которыми сталкивается каждый родитель при воспитании детей.

По данным исследования, чаще всего мамы и папы испытывают давление – как на самих себя, так и извне. Оно может проявляться по-разному: в форме социального осуждения, самокритики, чувства одиночества и вины. В том или ином воплощении с ним сталкивались 23% респондентов. Помимо давления, в тройку значимых факторов вошли также финансовая стабильность семьи (16,7%) и возможность совмещать воспитание детей с работой (15,6%).

Среди других популярных ответов – распространенное мнение, что быть родителем «удобного» ребенка легче, чем «проблемного» (10,1%), доступ к ресурсам для поддержания здоровья и наличие достоверной информации для родителей (9%), благоприятное внешнее окружение (8%), возможность воспитывать детей совместно (5,8%) и уверенность в себе (2,7%).

На основании ответов респондентов, а также ряда других показателей [1] был составлен рейтинг, который показывает, насколько легко быть родителем в той или иной стране. Выяснилось, что с трудностями материнства и отцовства сталкиваются абсолютно везде, даже в странах-лидерах – Швеции, Чили и Германии. Например, шведские родители чаще испытывают неуверенность в себе, а давление со стороны, хотя и ощущается во всем мире, особенно заметно на Филиппинах, в Саудовской Аравии и Бразилии.

«Мы запустили глобальную инициативу Nestlé Parenting Initiative, чтобы облегчить жизнь родителей и поддержать их в столь важные первые 1000 дней жизни ребенка. Реализация этой инициативы – часть пути по выполнению глобального обязательства компании помочь 50 миллионам детей вести более здоровый образ жизни к 2030 году. The Parenting Index – важный первый шаг к более полному пониманию сложностей, с которыми сталкиваются современные родители, и что мы можем сделать, чтобы им помочь», – отмечает Тьерри Филардо (Thierry Philardeau), глава глобального подразделения бизнеса детского питания.

«Родительство рождается вместе с ребенком. Оно приносит радость, но может даваться нелегко. Мы считаем, что все мамы и папы должны чувствовать себя информированными, уважаемыми и ощущать поддержку в выборе, который они делают как для себя, так и для своих детей. Благодаря исследованию The Parenting Index мы можем сформировать дорожную карту по поддержке родителей и отслеживать изменения. Мы уже начали ряд действий на этом пути: изменили Политику поддержки родителей для сотрудников компании и обновили наш информационный ресурс для родителей Nestlé Baby & me. На этом пути как никогда важно сотрудничество, и мы призываем тех, кто разделяет наше видение, присоединиться к нам, чтобы сделать этот мир более комфортным для родителей и вместе воспитывать здоровое и счастливое будущее поколение», – добавил г-н Филардо.

Чтобы наглядно показать, как меняется опыт родителей, в дальнейшем исследование The Parenting Index будет проводиться каждые 2-3 года. Его результаты планируется использовать для совместной с партнерами работы по составлению дорожной карты поддержки современных родителей.

О компании Нестле:

«Нестле» – крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведет бизнес в 187 странах мира. Число ее сотрудников по всему миру насчитывает порядка 291 тыс. человек, и все они разделяют цель «Нестле»: раскрывая пользу продуктов, повысить качество жизни каждого – сегодня и для будущих поколений. Штаб-квартира «Нестле» находится в городе Веве (Швейцария), где более 150 лет назад началась история компании.

О Kantar:

Kantar – ведущая консалтинговая и аналитическая компания c полным, уникальным и всесторонним пониманием того, как люди думают, чувствуют и действуют; глобально и локально Kantar представлена на более чем 90 рынках. Сочетая глубокий опыт, ресурсы данных и тесты с инновационной аналитикой и технологиями, Kantar помогает своим клиентам понимать людей и стимулировать рост и развитие.

1 ВВП на душу населения, условия отпуска по беременности и родам и обратный коэффициент Gini