«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»: Как Мишустин встретил свой День рождения на Алтае

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Национальном музее им. А. В. Анохина во время встречи с представителями туристического бизнеса по вопросу развития туризма в Республике Алтай и Алтайском крае. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Свой 55-й День рождения Михаил Мишустин встретил на Алтае. Накануне он должен был перелететь из Барнаула в Горно-Алтайск, но Сибирь приготовила для премьера своеобразный подарок. В Барнауле выпала месячная норма снега, а аэропорт Горно-Алтайска не принимал рейсы. В итоге Мишустину и его делегации пришлось добираться до Горно-Алтайска 300 километров на автомобилях и автобусах. По пути Мишустин заскочил перекусить в туристический комплекс «Горная страна».

«Заехали без предупреждения, меня там не было», - написал на своей странице в Фэйсбуке директор комплекса Алексей Саламатов.

- Наша алтайская принцесса не захоронена, поэтому вы и не смогли к нам долететь! - просветила корреспондента «Комсомолки» одна из местных жительниц.

Речь об уникальной мумии женщины, рожденной в VI-III веках до н.э. Замороженную мумию нашли на урочище Укок в 1993 году. Сейчас она хранится в национальном музее имени А.В.Анохина в Горно-Алтайске. Эта находка - одно из главных открытий российской археологии конца прошлого века. По местным верованиям, «принцесса» (женщина по оценкам археологов была знатного рода) охраняет их земли от темных сил. Алтайские шаманы все эти годы требуют перезахоронить «принцессу», но алтайский суд им в этом отказал.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре справа) в Национальном музее им. А. В. Анохина. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин побывал в здании музея, где лежит мумия, но осматривать экспозицию не стал. Вместо этого он провел в музее встречу с алтайским турбизнесом. Один из участников встречи рассказал, что многие владельцы жилья на Алтае хотели бы легально предоставлять услуги туристам, но это запрещено. В итоге они сдают свое жилье втихаря, налогов не платят, но и помощи от государства никакой не имеют.

- Размещать гостиницу в жилых помещениях у нас запрещено, - напомнил Мишустин. - Но строгие запреты и нормы распространены и на индивидуальное жилищное строительство и гостевые дома. Люди сдают дома, и негативный эффект от слишком строгого запрета ощутим. Здесь необходимо пройти между Сциллой и Харибдой и не сильно обременять людей. Дадим поручение Роспотребнадзору и Ростуризму подумать над требованиями к гостевым домам, - пообещал Мишустин.

Премьер также сообщил, что в начале апреля правительство рассмотрит основные параметры нацпроекта по туризму.

- Спасибо большое за ваши презентации, очень интересно,- поблагодарил напоследок Мишустин представителей алтайского турбизнеса. - Только почему вы не улыбаетесь? Извините, что я так говорю, но мне кажется это важным в теме туризма, привлечения людей.

Премьер также посетил площадку строящегося агропромышленного парка «Амза», что в переводе с тюркского означает «угощайтесь». К 2024 году в помещениях агропарка планируется разместить десять компаний-резидентов с созданием 166 рабочих мест. Это будут предприятия по переработке мяса, агросырья и дикоросов.

Осмотрел Мишустин и небольшой заводик по производству алтайских бальзамов, настоек и мумие. На глазах у премьера бальзам разливали по бутылкам и закрывали пробками. В другом цеху делали жвачку из смолы сибирской лиственницы.

- Чистит легкие, помогает при кашле и болезни десен, - рассказали работники Мишустину и подарили блистер жвачки.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) во время посещения производства ООО "Нарине" в алтайском селе Майма. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Корреспонденту «Комсомолки» тоже удалось попробовать необычный продукт. Жвачка оказалась очень жесткой, перед тем, как жевать, ее нужно рассосать. Ну а вкус уж совсем на любителя: смола смолой.

Тем временем Мишустина уже поджидали в «Республиканском классическом лицее». Школа рассчитана на 250 учащихся, а по факту их 403. Ученики попросили премьера помочь с новым зданием. Мишустин пообещал. Во время экскурсии по школе премьер заглянул на урок алтайского языка. Один из учеников поздравил премьера с 55-летием на алтайском, а также подарил ему исторический роман «Арина» Лазаря Кокышева. Это первый роман на алтайском языке. Мишустину книга досталась в русском переводе.

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