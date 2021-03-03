Штангистку Оксану Сливенко обвинили в старом допинге

Серебряный призер Олимпиады в Пекине подмосковная спортсменка Оксана Сливенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кажется, что эта история не кончится никогда. Вроде бы уже большинство международных федераций разобрались с наследием Родченкова, который несколько лет назад сдал просто скопом чуть ли не всех российских спортсменов, которые тогда были в сборных командах по разным видам спорта. Многим пришлось отстаивать свою невиновность в суде, что им и удалось.

Но вот международная федерация тяжелой атлетики (IWF) вновь вынула из-под нафталина старое дело 34-летней штангистки Оксаны Сливенко. IWF ссылается на данные Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы ВАДА уже более двух лет назад. На сайте федерации сообщается, что с 1 марта 2021 года Сливенко вновь отстранена от соревнований, до решения Международного агентства по тестированию, которое должно там что-то перепроверить.

Любопытно, что самая титулованная штангистка России, олимпийская чемпионка Пекина-2008 и трехкратной чемпионкой мира, в 2014 году приостановила карьеру из-за травмы спины. В 2017 году Оксана вроде бы собиралась вернуться, чтобы подготовиться к Играм-2020 в Токио, но вновь пропала из поля зрения. Потом выяснилось, что она была дисквалифицирована РУСАДА, после того как сдала положительную пробу во время тренировочного периода.

Про Сливенко за это время, казалось, все забыли, но вот IWF открыло новое дело. И хотя Международная федерация обещает, что если спортсмен оказался «чист», то снимет дисквалификацию, Сливенко вряд ли сможет поехать летом на Олимпиаду в Токио. Так что ее «золотая» медаль Пекина-2008 так и останется единственной. Парадоксально, но получила она эту награду только спустя 9 лет после той победы, когда в 2017 году дисквалифицировали за допинг победительницу тех соревнований китаянку Лю Чуньхун.

Да, тяжело приходится мировой тяжелой атлетике…