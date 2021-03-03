Зачем покупать, если можно скачать: на чем экономят россияне

Зачем платить деньги,. когда можно скачать бесплатно? Фото: Брук Кейгл на Unsplash

А вы выключаете воду, когда чистите зубы? Между прочим, так делает каждый третий из россиян. И не из желания сохранить природные ресурсы, а просто чтобы меньше платить за коммунальные услуги. Но с другой стороны, почти половина из нас воду не экономит вообще.

Это выяснили аналитики компании «Мегаплан». Чтобы узнать, на чем обычно экономят россияне, они опросили больше полутора тысяч человек. И как выяснилось, экономим мы с вами практически на всем.

Главные товары, на которых россияне в первую очередь готовы сэкономить – это техника, мебель, бытовая химия и одежда. А меньше всего, как выяснилось, мы с вами готовы экономить на товарах для детей. Дети – это святое.

Еще сильнее россияне экономят на услугах. Больше половины участников опроса не заказывают клининговые услуги – зачем, если есть веник, тряпка и две руки? Каждый третий из нас экономит на парикмахерских, каждый четвертый – на связи, а также небольшом ремонте по дому.

А вот в чем россияне полностью единодушны, так это в своем нежелании платить за контент, который можно скачать в интернете. Лишь 6,9% опрошенных покупают фильмы, игры, программы и прочий контент официально. Остальные 93,1% процента периодически или постоянно скачивают что-нибудь с пиратских ресурсов. А больше половины респондентов признались: если перед ними стоит выбор - купить контент или скачать его на пиратских сайтах - они не задумываясь выберут второй вариант.

- Результаты опроса оказались достаточно неоднозначными: многие из опрошенных не экономят воду, но при этом стараются экономить на цифровых товарах, скачивая их с пиратских ресурсов, - комментирует Сергей Козлов, генеральный директор компании «Мегаплан». - Многие из нас с 90-х привыкли к пиратской продукции, а с появлением интернета перестали тратить деньги на медиаконтент вообще. Говорить о том, насколько это плохо или хорошо, можно бесконечно, но есть факт, с которым трудно спорить - мы привыкли скачивать пиратский контент.

Зато россияне не экономят на детях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На каких товарах экономят россияне…

Мобильная техника - 37,7%

Домашняя техника - 37,3%

Мебель - 37,3%

Бытовая химия - 35,5%

Одежда и обувь - 30,9%

Продукты питания - 23,3%

Средства гигиены - 19,3%

Товары для детей - 9%

Ни на чем из вышеперечисленного - 12%

…и на каких услугах

Уборка помещений - 56,9%

Доставка еды - 53,2%

Фитнес - 43,1%

Парикмахерские - 30,1%

Цифровые сервисы - 28,5%

Интернет и связь - 25,6%

Бытовые ремонтные работы - 25,3%

Туристические услуги - 24,8%

Ни на чем из вышеперечисленного - 5,6%

По данным компании «Мегаплан». Опрошено 1664 сотрудника предприятий малого и среднего бизнеса.

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