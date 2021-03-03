Экс-глава правительства Украины Николай Азаров: Свои убытки от сокращения транзита газа Киев постарается возложить на Москву

Экс-премьер Украины Николай Азаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Экс-министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что когда по «Северному потоку-2» голубое топливо из России потечет таки в Германию и далее по всей Европе, его любимая родина потеряет 3 миллиарда в американской валюте. Но назвал такие потери «некритичными». А ранее глава правление «Нафтогаза» Андрей Коболев излучал оптимизм, сообщая, что в самостийной как следует подготовились к запуску «альтернативной» газотранспортной ветки из «страны-агрессора» в Старый Свет.

«БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ»

Прокомментировать заявления бывшего министра экономики и нынешнего главы «Нафтогаза» мы попросили Николая Азарова, в недавнем прошлом главу правительства Украины.

- Николай Янович, Украина, действительно, готова к тому, что больше российского газа пойдет в Европу напрямую, а не через ее территорию?

- Лановой так давно был министром экономики, что оценивать его заявления всерьез сложно. Работа газо-транспортной системы (ГТС) Украины, которая была создана в советское время - она рассчитана на прокачку 150 млрд кубометров газа в год. От этого объема и рентабельность рассчитывалась.

- Сейчас — намного меньше?

- В последнее время прокачивалось от 70 до 80 млрд. В два раза меньше рассчетного — какая там рентабельность?! Потери растут. Они закладываются в стоимость транзита. Газпром вынужден переплачивать за неэффективное пользование ГТС — на него все эти затраты возложили при заключении контрактов.

- Как Украина считает свои вероятные потери?

- Если считают от уменьшения объемов прокачки — эти потери Киев постарается возложить на того, кто газ через них в Европу качает, то есть, опять-таки, на Россию и Газпром.

- Постараются, но...

- Прежде мы убытков при транзите газа не имели. Что будет завтра, сказать сложно. Полагаю, даже при введении «СП-2» не исключается полностью использование ГТС Украины. Потребности в газе в Европе в целом возрастают. Особенно с учетом того, что ее крупнейшая экономика, Германия, собирается закрыть свои атомные станции и перейти на выработку электроэнергии с использованием газа.

- Украина и правда лишь треть своих потребностей в голубом топливе погашает за счет российского газа?

- Нет, конечно! Это бред сивой кобылы. Гораздо больше!