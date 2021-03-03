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Политика

Украина не хочет отдавать русский язык России

Местные чиновники уже идут на уловки, чтоб говорить на русском, называя его то «восточноукраинским», то «слобожанским»
Дмитрий СТЕШИНДмитрий СТЕШИН
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков решил, что русский язык принадлежит Украине.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков решил, что русский язык принадлежит Украине.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, продемонстрировал в местном телеэфире истинный народный хуторской менталитет, когда любая вещь, даже вредная и опасная, хоронится на всякий случай в сарайке или под застрехой. После 7 лет целенаправленного истребления русского на Украине (а притеснять и выдавливать его начали еще в 90-х), пану Авакову вдруг стало жалко язык:

- Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит России, - внезапно заявил Арсен Аваков и развил мысль:

- В Украине государственный язык - украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?

Еще немного движения в том же направлении, и украинские политики доберутся до старинного постулата: «Киев – мать городов русских». На чем же тогда будет базироваться украинская государственность? За то ли стоял Майдан?

Самое любопытное, что это второе по счету выступление Авакова в поддержку русского языка. Несколько дней назад, министр предложил организовать мировое вещание украинских телеканалов. На русском языке, конечно. Министр, переживший двух президентов, мыслит практически и понимает, что украинский язык, он – для внутреннего употребления. И еще, хороший повод написать донос на того, кто на украинском языке не разговаривает принципиально. С 16 января, когда на Украине ввели закон, запрещающий использовать русский язык в сфере услуг, на языковых «зрадников» уже написаны сотни доносов. А скандалы из-за языка на Украине - практически ежедневные, судя по видеороликам попадающим в интернет.

Вообще, происходящее на Украине, напоминает старый антисоветский анекдот. Юный комсомолец соглашался заниматься сексом только стоя и в гамаке, так он готовился к вступлению в партию - учился преодолевать трудности. Сейчас бы он стал великоукраинцем – среди них, кстати, немало бывших комсомольцев и партийных.

Русский язык на Украине фактически отменили, чтобы выяснить, что большинство уважаемых людей без него говорить не умеют. Днепропетровский депутат Геннадий Гуфман, начал свое выступление в облсовете гладенько, державно – на мове. Но быстро запутался в незнакомых словах и стыдливо обратился к громадянам:

- Если можно, я буквально несколько слов на восточноукраинском языке!

И пошпарил на чистейшем русском.

В зале заржали. Там тоже сидели сплошные носители «восточноукраинского» языка.

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