Федор Бондарчук и Паулина Андреева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя полтора года после свадьбы Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями. Радостной новостью молодая мама сама поделилась в Инстаграме.

- Иван Федорович Бондарчук: 02.03.2021, - лаконично подписала Паулина, опубликовав фото с округлившимся животом.

Паулина Андреева поделилась радостной новостью в Инстаграме.

Для 32-летней актрисы этот малыш стал первенцем, а у ее знаменитого супруга уже есть дети от брака со Светланой Бондарчук (в девичестве - Рудской). Сыну режиссера Сергею в этом году исполнится 30 лет, а дочери Варваре - 22 года. Кроме того, 53-летний Бондарчук дважды дедушка: его внучкам 8 и 6 лет.

Примечательно, что о беременности Паулины Андреевой никто не знал: это событие супруги хранили в секрете. На редких светских мероприятиях и в телеэфирах актриса появлялась в одежде свободного кроя, скрывавшей интересное положение. Лишь в сентябре, на фестивале "Кинотавр" для выхода на красную дорожку супруга Федора Бондарчука выбрала обтягивающее платье с глубоким декольте и высоким вырезом. Но тогда шел четвертый месяц беременности, и никаких изменений в фигуре актрисы публика не заметила.

Лично поздравить молодых родителей "Комсомолке" пока не удалось: и Федор Сергеевич, и Паулина на звонки не отвечают. Не захотела общаться и бывшая жена режиссера Светлана, и его племянник-актер Константин Крюков.

А для племянника Бондарчука, композитора Ивана Бурляева, новость о пополнении в семействе и вовсе стала сюрпризом.

- Я только что сам узнал, скинули ссылку в Инстаграме - еще даже не успел дядю поздравить, - признался Иван kp.ru. - Поэтому через вас шлю горячие приветы своему тезке и двоюродному братику. А еще приветы ему передает шестимесячная племянница Полина Ивановна, моя доченька. Знаете, мы ведь все самоотверженно занимаемся своими делами, видимся редко - вот я и был не в курсе, что они ждут ребенка. Хотя в последнее время, скажу честно, подозревал. Такие мысли закрались, когда Паулина не появилась на премьере фильма "Конек-Горбунок, где у нее значительная роль, а я писал музыку к этой ленте. Тогда-то я и подумал: неспроста это все... И вдруг - такая новость. Очень за них счастлив!