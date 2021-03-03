В Германии заговорили об упрощении визового режима с Россией: что изменится, и станет ли проще получить Шенген

В Российском союзе туриндустрии усомнились в том, что власти Германии смогут добиться введения безвизового режима с Россией Фото: EAST NEWS

После введения очередного пакета европейских санкций против России, депутаты от Социал-демократической партии Германии выступили с неожиданным предложением. Парламентарии заявили, что было бы неплохо рассмотреть вариант с упрощением визового режима с Москвой. Это предложение включено их предвыборную программу. Ее должны утвердить в мае на съезде СДПГ.

- В отношении России представляется правильным сделать ставку на диалог и сотрудничество, при этом оставляя за собой право критиковать те или иные действия Москвы. Мы уверены, что полноценный мир и стабильность в Европе возможны только при участии России. Планируем расширить общественные контакты с РФ, - говорится в программе.

Открыть ворота в Германию партия предлагает в первую очередь для российской молодежи. Тут логика простая. Во-первых, молодые люди более мобильны, все-таки пенсионеры, которые на заслуженном отдыхе решили посмотреть мир, пока, к сожалению, не наша история. А во-вторых, молодежь более восприимчива к новым идеям и влиянию извне – если попытаться прозреть в инициативе немцев хитрый план по «вестернизации» России.

Кроме того, в планах СДПГ развивать сотрудничество с Москвой в энергетике, контролем над вооружениями, борьбой с терроризмом и, конечно, преодолением пандемии коронавируса.

Ранее вопрос об упрощении визового режима между ФРГ и Россией уже поднимался. В 2019 году на полях форума «Петербургский диалог» был разработан визовый меморандум, в котором были предложены конкретные способы облегчения поездок для граждан Германии и России. В частности, обсуждался вопрос безвизового режима для молодых людей младше 25 лет.

В Российском союзе туриндустрии усомнились в том, что власти Германии смогут добиться введения безвизового режима с Россией.

- Есть Шенгенское соглашение, порядок въезда иностранных граждан. Может быть только лояльность в организационном вопросе при выдаче виз, - допустил в разговоре с «КП» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. - Германия - наш ключевой партнер, поэтому неудивительно, что такие предложения появляются. С 2007 года ведутся переговоры по либерализации и отмене визового режима между Россией и Евросоюзом. Но после 2014 года это стало неактуально. До пандемии коронавируса в целом никаких проблем для получения шенгенской визы у россиян не возникало. Особую лояльность к нам проявляли испанцы, греки и чехи. Нынешняя ситуация, осложненная COVID-19, сохранится до осени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хорватский журналист заявил о "жёстком ответе" России на отказ Германии от "Северного потока -2"

В статье для журнала Advance сказано, что Германия оказалась перед тяжёлым выбором между улучшением отношений с США и обеспечением энергетической безопасности (подробности)