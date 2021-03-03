Эксперт: Россия всегда спонсировала Украину, она источником дохода не была никогда

Андрей Коболев заверил сограждан, что топлива в газохранилища закачено достаточно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардные ежегодные недостачи в бюджете незалежной - так оценил последствия ввода в строй газопровода "Северный поток-2" бывший депутат Рады и министр экономики Украины в начале 90-х Владимир Лановой. Экс-министр спрогнозировал рост цен для населения на все энергоносители. Но предположил, что экономика страны справится.

Днем ранее руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев заверил сограждан, что топлива в газохранилища закачено достаточно. Рапортовал, что незалежная интегрирована в европейские энергоструктуры, и пропасть Киеву не дадут. Но признал, что денег бюджет не досчитается.

За комментариями "КП" обратился к члену комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустаму Танкаеву.

- Убытки Украины — это те деньги, которые они не получат за транзит нашего газа или что-то еще?

- Порядок величин назван верный. Но точно подсчитать сложно. За транзит Украина получает от Газпрома разные суммы год от года. Цифры зависят от времени года, от погоды, от сезонных «качелей» в объемах поставок. Но можно полагать, что Киев имеет от 2 до 3 млрд долларов в год. Может ли Украина быть готова к потере этих сумм? Нет. Ну разве что как старушка, которая легла и мысленно приготовилась отойти в мир иной. Она готова — но к чему?

- Украине есть чем погасить возможную недостачу?

- Нет, у них очень ограничены источники пополнения бюджета. Промышленность в нынешнем состоянии дает недостаточно. Займы и подачки Запада, если все вместе их сложить — ничтожны по отношению к нуждам, которые надо закрывать. Киев не в состоянии себя содержать. Деньги от транзита были едва ли не единственным стабильным, постоянным источником пополнения украинского бюджета. Все остальные источники были или ненадежны, или непрогнозируемы — как у нищего на паперти, который утром не знает, сколько ему накидают до вечера.

- Но ведь у нас есть же контракт на несколько лет о транзите через незалежную?

- Любой контракт предусматривает форс-мажорные обстоятельства. И то, что никто не будет работать себе в убыток. Если возникнет ситуация, что цена за транзит по Северному-потоку-2 окажется существенно ниже, чем прокачка через Украину — а так и будет - любое соглашение подразумевает изменение направления поставок. Никто не заставит коммерческую компанию соблюдать контракт, который ей в убыток.

- Почему поток по дну моря через СП-2 дешевле, чем по украинским черноземам?

- Компрессоры на украинской части транзитного газопровода еще советских времен и безумно изношены. Этим монстрам место в музее материальной культуры ХХ века. Потому затраты на единицу перекачиваемого газа намного выше, чем на суперсовременном оборудование СП-2.

- Почему за столько лет Киев не обновил оборудование?

- Они пытались несколько лет назад. Но однажды кредит им выдали под это — и его разворовали. Второго кредита уже никто не давал. Киев обратился сначала в Евросоюз, в «Сименс». Те им отказали. Хотя просили не денежный, а товарный кредит — под новые газокомпрессоры. Потом просили в США, у «Дженерал моторз». Никто ничего не дал. Попытки создать консорциум по эксплуатации ГТС без участия России провалились. А мы то просили всего 33% доли, но Киев отказался. Там показали, что морально готовы к самоуничтожению.

- Они и правда лишь треть своих нужд покрывают нашим газом?

- Украина сама добывает газ, но с возвращением Крыма в Россию эта добыча упала. Раньше им нужно было до 60 млрд кубов в год, и они сами производили около 20. Сейчас добывают около 17 млрд, но и потребности так резко снизились, что своя добыча покрывает почти половину нужд. Промышленность захирела, в том числе НПЗ, а потребности населения удовлетворяют не полностью. Это не уровень жизни, а уровень смерти.

- Но нашу страну все равно подталкивают к тому, что и после ввода СП-2 мы украинский транзит не прекращали, то есть вынуждают «спонсировать» Киев?

- Это в большей степени разговоры политиков. Действие 3-го энергопакета (законодательство ЕС по либерализации газового и электрорынка — ред.) сразу было распространено на «Северный поток-1». И он эксплуатировался поначалу на 50%..

- Чтобы транзит через Украину не рухнул?

- Не это Европе было важно. Им важно, чтобы была конкуренция при поставках газа. Но как только наступили холода и подскочило потребление — немедленно СП-1 был загружен на 80%! Потом, когда возникли проблемы с поставками газа и цены на него выросли на рынке, СП-1 был загружен на 100%! Когда Евросоюзу реально нужен газ — никто никаких ограничений делать не станет. По всем трубам будут качать по максимуму! Если в холода или в жару ограничивать энергопоставки, возникнут не только экономические, но и социальные проблемы. А с ними ЕС справляться не умеет.

- Берлину, Риму и Парижу начхать на интересы Киева, если могут пострадать их собственные?

- Именно! Им важно сохранить конкурентоспособность промышленности, в первую очередь Германии, что возможно лишь с дешевым российским газом через Балтику.

- А мы продолжим «спасать» Киев?

- Мы всегда Украину спонсировали. Для России она источником дохода не была никогда.

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