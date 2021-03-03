В Люберцах будут судить банду лжестроителей, кинувших 445 жителей на полмиллиарда рублей

На скамье обвиняемых четверо членов банды, которые с 2007 по 2014 год кинули 445 жителей на 535 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расследование этого уголовного дела тянулось долгих семь лет. Шесть из них десятки томов пылились в полиции, а сотни обманутых дольщиков все это время устраивали пикеты и забастовки. Дело подмосковных лжестроителей сдвинулось с мертвой точки в 2018 году. Тогда один из четырех обвиняемых обзавелся статусом адвоката и материалы передали в Подмосковный Следственный комитет. На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение и уже в ближайшее время в Люберецком суде начнется слушания.

На скамье обвиняемых четверо членов банды, которые с 2007 по 2014 год кинули 445 жителей на 535 миллионов рублей. Потерпевшие - обманутые дольщики, которые в разные годы приобрели у преступников квартиры и дома. Строить их мошенники даже и не планировали. Зато видимость создавали красиво: заливали фундаменты, привлекали потенциальных клиентов яркими картинками на сайтах и скидками. На деле же, у них даже разрешений на строительство не было.

Так выглядит площадка, на которой мошенники обещали построить многоквартирный дом. Фото: СУ СК РФ по Московской области

- По уголовному делу признано потерпевшими и допрошено 445 человек, более 250 свидетелей, проведено более 20 сложных бухгалтерских и экономических экспертиз. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых, а также находящегося в собственности подконтрольных лиц (всего более 530 объектов, расположенных на территории Одинцовского, Пушкинского, Чеховского, Серпуховского, Красногорского районов Московской области, а также новой Москвы), общей стоимостью свыше полутора миллиардов рублей, что значительно превышает причинённый ущерб, - прокомментировал "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

То есть у потерпевших есть все шансы наконец-то получить компенсации. Тем временем преступникам грозят реальные сроки лишения свободы. Их обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса , в том числе по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".