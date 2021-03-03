Родители на несколько дней оставили младшего сына со старшим, а вернувшись - нашли его тело

Предварительной причиной криминалисты назвали передозировку наркотиками Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагедия произошла в районе Ново-Переделкино на западе столицы. Отец с матерью были вынуждены уехать на несколько дней в Санкт-Петербург по работе. Оставить 15-летнего Сашу (имя изменено) было не с кем, и тогда присмотреть за ним попросили старшего сына - 24-летнего Алексея (имя изменено). Поездка была короткой, и уже через 3 дня родители планировали вернуться домой. За это время с сыновьями ничего не должно было случиться, по крайней мере, так думали родители. Всю командировку они старались держать связь с сыновьями и проверять, как у них дела. Когда родители уже возвращались домой, Лёша перестал отвечать на звонки.

Забеспокоились не только отец с матерью, дозвониться до парня не могла и его подруга. Молодой человек не читал сообщения и не поднимал телефон несколько часов. Девушка не стала ждать ответа и вызвала полицию.

— Поступил вызов, гражданка сообщила, что по указанному адресу на ул. Лукинская проживает её знакомый, который не берет трубку, она предполагает, что ему плохо, — сообщил источник kp.ru

Полицейские попытались уточнить информацию, но больше ничего девушка рассказать не смогла. В указанную квартиру направили оперативников. Дверь открыл 15-летний Саша, он рассказал полицейским, что его брат давно не приходит в сознание. В одной из комнат оперативники обнаружили тело старшего брата.

— На кровати был обнаружен труп 24-летнего гражданина. В ходе осмотра тела обнаружено телесное повреждение - кровоподтек в правой глазничной области головы. По предварительной информации от родных, покойный тяжелыми хроническими заболеваниями не страдал, - сообщил источник kp.ru

Младший брат был в шоке от происходящего и ничего толком объяснить не мог. Пока оперативники осматривали квартиру, на пороге появились родители, вернувшиеся из командировки. Встретить в своей квартире полицейских они точно не ожидали. Что стало причиной смерти их старшего сына, теперь предстоит определить экспертизе.

Предварительной причиной криминалисты назвали передозировку наркотиками. Но семья за Лёшей никогда ничего подобного не замечала. Возможно, показания той самой подруги помогут следствию установить обстоятельства того вечера. Не меньше вопросов вызывают телесные повреждения на теле погибшего. Происшествие уже взяли на контроль в Следственном Комитете.