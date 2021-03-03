Дмитрий Песков: Не надо читать СМИ, где говорится о возможной передаче Курил Японии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Сергеевич, в японских СМИ прозвучала «новая стратегия возвращения Курильских островов» после поправок в нашу Конституцию, запрещающих отдавать наши территории. Суть этой стратегии в том, чтобы «поддержать протесты в России», включая Навального, «чтобы те отдали Курилы», если «власть в России сменится».

- А кто озвучил это?

- В ряде японских СМИ появилась такая информация.

- Не читайте эти СМИ.

- Понял. Хорошо, читать не будем. Смысл этих наивных публикаций в том, что, типа, в России сменится власть, и тогда Курилы отдадут. И эксперты считают, что Япония здесь выступает инструментом США. Кроме того, чтобы не читать эти СМИ, какие бы еще рекомендации и комментарии вы могли бы дать?

- Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультра-взглядов и очень много тех, кто пытается этими ультра-взглядами «заменить» конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений.

Мы дорожим нашими отношениями с Японией. Президент неоднократно об этом говорил. Мы будем их развивать. И все самые сложные вопросы наших двусторонних отношений мы будем решать в ходе диалога. Вы знаете, что российско-японские контакты, они отличаются насыщенностью в плане и графика, и содержания. И мы надеемся, что эта динамика будет продолжена, после того как мы все в постковидный период вернемся к нормальной жизни.

Поясним, что тема появилась после очень жесткой публикации на одном из англоязычных информационных порталов Страны Восходящего солнца под названием «Японии нужна новая стратегия, чтобы вернуть «северные территории» у России». Напомню, что именно четыре острова российской Курильской гряды японцы считают своими, именуя «северными территориями».

Достаточно процитировать начало статьи: «Очевидно, что администрация Президента РФ В.В. Путина только дразнит Японию возможными переговорами. Японии следует привлечь международное сообщество к решению этого вопроса. Переговоры по «северным территориям», кажется, вот-вот совсем увянут. Администрация Путина только дразнит Токио переговорами, но передавать ничего не собирается. Москва продолжает консультации только с целью получения экономической выгоды».

Дальше становится понятно, что больше всего радикально настроенных японцев расстроили принятые летом поправки в Конституцию России, одна из которых прямо запрещает отдавать территории нашей страны. Поэтому наши тихоокеанские соседи, видимо, решили, что с нынешним нашим «режимом» каши не сваришь. Что делать? Поддержать оппозицию, чтобы та отдала острова, если придет к власти. «Пришло время сосредоточиться на еще одной «хорошей возможности» вернуть себе Северные территории», считают авторы стратегии и упоминают Навального.

Вот так-то. Впрочем, мы это уже давно проходили. Еще в Русско-Японскую войну 1904-1905 годов Япония решила поддержать российские антиправительственные силы, чтобы ослабить противника. Другое дело, что сегодня экстремистски настроенные японские круги играют вовсе не на благо своей страны, а скорее «таскают каштаны из огня» для США, которые действительно делают самые разные попытки расшатать Россию. Япония в данном случае – лишь один из инструментов, как и наша доморощенная оппозиция. Показательно, кстати, что «новая стратегия» была вброшена именно с англоязычного СМИ.

Но мы на провокации не поддаемся, что очень радует.