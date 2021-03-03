Умер Владимир Жарков, советский ученый, получивший первую современную геофизическую модель Марса

Владимир Жарков, советский и российский учёный-геофизик, планетолог, доктор физико-математических наук Фото: ru.wikipedia.org

Ранним утром в полицию поступило сообщение об обнаружении тела пожилого мужчины в одной из квартир на улице Обручева в Москве. Прибывшие на место полицейские установили, что скончавшийся мужчина - 94-летний советский и российский ученый-планетолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации Владимир Наумович Жарков. Профессор умер у себя в квартире от естественных причин.

«Прибывшие на место происшествия экстренные службы установили, что 94-летний Владимир Жарков скончался естественной смертью. Каких-либо травм, телесных повреждений и следов насилия на теле мужчины не обнаружено. Тело профессора направлено в морг одной из московских больниц», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Владимир Наумович Жарков - советский и российский ученый, профессор геофизики, планетолог. Работал в Институте физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, был заведующим лаборатории. Изучал происхождение внутреннего строения, динамику Земли и других планет. Был одним из основателей новой науки - Сравнительная планетология. В ходе своей работы получил первые современные геофизические модели для планет Марс, Уран, Нептун и Венеры.

Наибольший научный вклад Владимира Наумовича был в изучении планеты Марс. Разработанная им модель внутреннего строения Марса включена в базу тестовых моделей проекта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) «InSight» по проведению сейсмического эксперимента на Марсе.

В 2004 году получил звание Заслуженный деятель науки РФ и медаль Ранкорна–Флоренского Европейского союза наук о Земле за большой и важный вклад в планетологию, в частности за работы по внутреннему строению и составу Марса.