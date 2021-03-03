"Я знал, что они ждут ребенка": Игорь Верник поздравил Федора Бондарчука с рождением сына

Игорь Верник и Федор Бондарчук. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новость о пополнении в семье режиссера и актрисы стала сюрпризом даже для родственников. Так, например, племянник Федора Сергеевича, композитор Иван Бурляев до последнего не знал о том, что у него скоро появится маленький братик-тезка.

- Знаете, мы ведь все самоотверженно занимаемся своими делами, видимся редко - вот я и был не в курсе, что они ждут ребенка. Хотя в последнее время, скажу честно, подозревал, - признался "Комсомолке" Бурляев. - Такие мысли закрались, когда Паулина не появилась на премьере нашего фильма "Конек-Горбунок", где у нее значительная роль, а я писал музыку к этой ленте. Тогда-то я и подумал: неспроста это все...

Между тем, с Игорем Верником, который на свадьбе Бондарчука и Андреевой в сентябре 2019 года выступал за тамаду, режиссер поделился, что скоро вновь станет отцом.

- Да, я знал, что они ждут ребенка, и уже лично поздравил Федора и Паулину с этим счастьем, - рассказал Верник kp.ru. - Все-таки они мои близкие друзья, и я за них очень рад. Подарки, впрочем, пока не готовлю: соски, пеленки-распашонки - еще успеется. Да и выписку мы как-то не обсуждали...

Напомним, брак с красавицей-актрисой, которая младше его на 20 лет, для Федора Бондарчука второй. Со Светланой Бондарчук режиссер расстался в 2016 году, когда уже вовсю ходили слухи о его связи с Паулиной. Несмотря на это, супругам удалось мирно разойтись и каждому устроить свою личную жизнь. Светлана вышла замуж за фотографа Сергея Харченко в августе прошлого года, а Федор и Паулина поженились годом ранее.

Их пышная свадьба состоялась в особняке Беггровых в Санкт-Петербурге, аренда которого обошлась молодоженам в полмиллиона рублей. Невеста за вечер сменила три платья, в том числе роскошный дизайнерский наряд стоимостью 300 тысяч рублей. А чтобы гости не делились кадрами торжества, супруги устроили им «диджитал-детокс»: выкладывать в соцсети фото и видео было категорически запрещено. Поэтому неудивительно, что о рождении ребенка публика узнала уже по факту, когда счастливая мама сама поделилась в Инстаграме радостной новостью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паулина Андреева в обтягивающем платье без белья свела "Кинотавр" с ума

Актриса появилась на красной дорожке за руку с супругом Федором Бондарчуком (подробности)