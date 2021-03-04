Россия – винная держава. Не только очевидно, но и доказано!

Ничто так не убеждает русского человека в успехе, как признание его заслуг за границей. Знаете ли вы, друзья мои, что несколько последних лет наши виноделы участвуют в международных конкурсах и получают награды наравне с винами из признанных винных стран? Знаете ли вы, что наши винодельни с успехом экспортируют вино, с охватом от Китая до Скандинавии? Известно ли вам, что лучшие винные критики всего мира уже по нескольку раз посещали наши винодельни, и самые знаменитые консультанты помогают делать самые крутые российские вина? Сейчас я вам немного об этом расскажу, и для начала – немного истории.

Космический взлет

Развитие нового российского виноделия сравнимо с развитием цифровых технологий – быстро и молниеносно. Начало этого грандиозного рывка можно отнести к середине 2000-х. Тогда рынок качественного вина был в руках импортеров, а о российском вине средний класс и слышать не хотел. Для этого были основания. Дело в том, что, хотя в Советском Союзе и существовала отличная научная школа, обслуживающая огромную винную индустрию, но ее основные постулаты разрабатывались для массового производства. Тем более за время 90-х все было основательно разрушено, а те винодельни, что остались, производили вино очень низкого уровня. Но именно тогда, около 15 лет назад, начались латентные процессы, которые заложили основы сегодняшнего успеха. Были заложены такие хозяйства, как «Шато ле гран Восток», «Винодельня Ведерниковъ», на исторические предприятия «Мысхако», «Абрау-Дюрсо» пришли инвесторы, начавшие возрождение виноградников и подготовку к производству высококачественных вин европейского уровня. В 2013 году Дмитрий Медведев, тогда премьер-министр, объявил вино сельскохозяйственным продуктом, а в 2014 году впервые российское вино «Донская Чаша – Ркацители 2009» от «Винодельни Ведерниковъ» получило золотую медаль на конкурсе Mundus Vini в Германии, в городе Нойштадт. Это было первое российское тихое вино, получившее золотую медаль на международном конкурсе! С тех пор каждый год стал для наших производителей урожайным на медали, а участники из России стали привычными гостями на международных винных «ристалищах». Для примера давайте с вами посмотрим статистику последнего, не самого простого в жизни человечества года…

Карантин победам не помеха

Давайте вспомним начало 2020-го, високосного года – отмена массовых событий, выставок, каких-либо перемещений по миру. Поначалу и виноделы, и организаторы конкурсов растерялись, но потом пришло спасительное понимание – людям ездить нельзя, а винам можно! И вино на время приняло на себя «туристическую миссию», путешествуя по миру, принимая участие в соревнованиях, принося славу своим винодельням и своим странам. За 2020 год нам удалось получить 92 медали на 5 конкурсах! В том же самом Mundus Vini, в Германии, невзирая на трудности, связанные с пандемией, приняло участие 4500 образцов со всего мира, награды из которых получили менее половины. На этом состязании наши виноделы получили в общей сложности 17 наград. Не менее важный и большой конкурс, International Wine Challenge (IWC), проходил в Англии, и на нем наши вина собрали богатый урожай медалей. К слову сказать, из 21 медали более половины (11) получила Группа компаний «Абрау-Дюрсо». Она же приняла участие и в другом английском конкурсе с более чем 50-летней историей, International Wine & Spirit Competition (IWSC), где получила 9 медалей из 16, полученных «российской сборной». За честь России на чемпионате игристых вин Champagne & Sparkling Wine World Championships, «самом уважаемом, всестороннем и строгом международном конкурсе игристых вин в мире», выступила опять-таки Группа «Абрау-Дюрсо» и с успехом вышла из этого соревнования с двумя серебряными и пятью бронзовыми наградами.

Пожалуй, апофеозом в этом ряду событий стал традиционный конкурс самого уважаемого английского винного журнала Decanter. Конкурс, который собрал 16 118 (!) вин из 56 стран, обычно проводится 5 дней. Сейчас же, из-за нехватки судей (судили только британские эксперты), дегустация длилась 28 дней! И в этом состязании мы выступили отлично, собрав в «командном зачете» 31 медаль. Лучшими винами (золотые медали) стали «100 оттенков красного» Саперави 2016 от «Фанагории» и «Шардоне Абрау-Дюрсо» 2018.

Фото: decanter.com

По итогам среди 92 медалей, полученных россиянами за год, больше половины принадлежит Группе компаний «Абрау-Дюрсо» (47 медалей), которая лидирует и по количеству «золота» (4 медали). Сравниться по золотым (4 медали) и общим (23 медали) с ними может только «Усадьба Дивноморское» (которая также до недавнего времени входила в холдинг «Абрау-Дюрсо»). Также медалистами становились «Фанагория», «Кубань-вино», «Лефкадия», «Саук-Дере», «Шато ле Гран Восток» и молодое хозяйство «Высокий берег».

Красота спасет мир

Не стоит думать, что в конкурсах участвуют «одни и те же». На подмогу пионерам российского виноделия спешит новая генерация, привлеченная модой, которую поддерживают даже первые лица государства, собирающиеся в «юристы при винодельне». Юг России буквально воспрянул, особенно в связи с принятием государством поощрительных мер: субсидирования закладки виноградников, новым законодательством, уменьшающим стоимость лицензии для малых виноделов и вносящим еще ряд преференций для тех производств, которые используют собственный виноград. Цены на янтарную ягоду растут, выводя виноградарство и виноделие в зону прибыльности. На одной страсти к вину не уедешь – вино должно стать выгодным бизнесом и для больших, и для малых виноделен. Каждый год ознаменовывается открытием не просто виноделен, а подлинных шедевров, достойных украсить энологический маршрут любой южной страны. Вполне возможно, что вскоре мы будем отправлять на конкурс не только вина, но и архитектурные проекты – и, я уверен, они также соберут богатый урожай наград.