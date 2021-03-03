Пить или не пить? В правительстве хотят прописать правила для единого стандарта all inclusive в России

В России собираются вводить единый стандарт all inclusive. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России собираются вводить единый стандарт all inclusive. Это красивое словосочетание знакомо каждому россиянину, выезжавшему за границу. Ешь, а главное, пей, сколько влезет. Не отходя от пляжа. Практически в любое время суток. Слабоватые на градус немцы и англичане давно стали объектами едких насмешек по всему миру. А наши закаленные соотечественники своей стойкостью сильно поколебали прибыль многих западных отельеров. Из-за чего кое-где начали вводить ограничения на потребление спиртного.

Но если оставить за скобками любителей излишеств, то система «все включено» отлично себя зарекомендовала, особенно, в Греции и Турции.

- Сейчас уже понятно, что в предстоящем сезоне поток россиян на зарубежные курорты сократится из-за ковида, следовательно, наши соотечественники будут активнее отдыхать на российских курортах, - сказала «КП» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Татьяна Гостенина.

Значит, пора и нам активнее перенимать опыт. Однако в России, оказывается, нет четкого стандарта, что входит в понятие «все включено». В связи с этим правительство обратилось в Ростуризм с предложением разработать эти стандарты. Чтобы отдыхающие, покупая тур, заранее знали, на что могут рассчитывать.

Пока что заветный ярлычок «all inclusive» является, скорее, рекламной приманкой, а не гарантией конкретных услуг. Каждый отельер понимает это по-своему. В некоторых отелях доходит до того, что в систему «все включено» включено все, кроме алкогольных напитков. Или могут действовать другие ограничения — например, на питьевую воду.

- Но главная проблема при освоении этой системы не в том, есть алкоголь или нет, а в грамотном расчете количества продуктов для шведского стола — чтобы и гости были довольны, и отель не нес убытки, - продолжает Гостенина. - Начать с общего объема еды. Например, международные нормативы для завтрака по системе шведский стол - это 1 кг еды для мужчины и 800 гр для женщины. У нас же у каждого отеля свой подход. Еще один вопрос — хранение излишков. Многие отельеры грешат тем, что заправляют салаты майонезом — это сокращает их срок хранения. Лучше соусы для заправки оставлять на столе, чтобы каждый турист мог добавить по своему вкусу.

По мнению эксперта, система «все включено» очень перспективна для России, она поможет нашим курортам стать более конкурентоспособными. Но она выгодна только для крупных отелей, где большой поток отдыхающих. В небольших семейных гостиницах, которых немало на нашем черноморском побережье, вводить ее невыгодно.

- То, что инициатива идет «сверху», от правительства, вполне оправдано, - говорит Гостенина. - Четкие стандарты для категории «все включено», могут быть прописаны законодательно. Кроме того, это важно и для сертификации отелей, для получения ими звезд — насколько профессионально организованы их услуги, действительно ли то, что они предлагают, можно отнести к категории «все включено».

Ожидается, что будет принято несколько степеней этой категории: от минимальных излишеств до ультра-доступности всего и в любое время.