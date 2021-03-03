«Он предложил сделать копии моих украшений и продать их»: У дочери российского дипломата утащили часы и кольца на 2 млн рублей

Афериста украл у дочери российского дипломата ювелирных украшений на 2 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские полицейские ищут афериста, который утащил у дочери российского дипломата ювелирных украшений на 2 млн рублей.

Отец 27-летней Полины Б. - посол в одной североафриканских стран. Полина - эффектная молодая женщина. Но уж больно доверчивая. 19 февраля она принесла заявление в полицию.

- По словам Полины Б., дело было так, - говорит источник в правоохранительных органах. - В соцсетях она познакомилась с неким молодым человеком - нашлись общие темы, да и собеседник был в общении очень легким и веселым. Через какое-то время парень предложил встретиться, поужинать.

Источник рассказывает, что встреча проходила в шикарном ресторане «Земля» на Большой Савинской набережной.

- Со слов Б., новый знакомый предложил ей легкий заработок. Он высоко оценил дорогие брендовые украшения, в которых женщина пришла на встречу, и рассказал, что мог бы сделать с них копии. Мол, эти копии я продам, а деньги поделим.

Как утверждает источник, Полина Б. на это согласилась. И отдала товарищу все свои украшения.

Нужно ли говорить, что прихватив ювелирку, молодой человек откланялся и с тех пор на связь больше не выходит?

Женщина подождала двое суток и, заподозрив в итоге неладное, пошла писать заявление в полицию.

Тем временем, «Комсомольской Правде» стал известен список вещей, которые унес с собой таинственный незнакомец:

1. часы Rolex (он стоит около 1,3 млн рублей),

2. браслет Chopard (245 тысяч рублей),

3. кольцо Chopard (280 тысяч рублей),

4. подвеска Carrera (250 тысяч рублей).

Общая сумма ущерба превышает 2 млн рублей.