Владимир Пресняков рассказал о болезни маленького сына от Натальи Подольской Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Осенью 2020 года Наталья Подольская и Владимир Пресняков снова стали родителями. На свет появился их второй сын Иван. На днях певец стал гостем шоу Ивана Урганта, в котором откровенно рассказал об отцовстве. А также встревожил сообщением о болезни маленького Вани.

Владимир Пресняков души не чает в жене Наталье Подольской и своих сыновьях. Их у него трое. Старшему Никите, рожденному Кристиной Орбакайте, - 29 лета. Среднему Артему - пять. А младшему Ване 22 февраля исполнилось четыре месяца.

Певец активно участвует в жизни малютки. Он встает к нему по ночам и старается во всем помогать жене. В студии шоу "Вечерний Ургант" Владимир пошутил, что назвал сына в честь Урганта, а на вопрос о дате рождения наследника растерялся и задумался. Так, он не смог вспомнить день рождения малыша, что вызвало приступ смеха у телеведущего.

"Нет, не в октябре! Ваня, Ради бога, я не знаю!", - сконфуженно сказал вокалист. А потом сообщил, что буквально на днях их сын заболел. У малыша поднялась температура после прививки. Пресняков поведал, что помогал супруге выхаживать четырехмесячного наследника.

"Ему сделали прививку. Он недомогал, плакал и не мог нормально спать ночью. Моя жена - настоящая героиня. Она так много делает для детей. Мы стараемся, чтобы старший сын не переставал чувствовать себя любимым. Это очень важно", - поделился артист секретами воспитания.

Наталья обходится с двумя детьми без няни. Не так давно певица вернулась к работе. Когда она уезжает из дома, то заботу о сыновьях на себя берет Владимир или кто-то из членов их большой семьи. Подольской помогают и родители мужа, и ее мама с сестрой.