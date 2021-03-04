Архангельский ЦБК вновь стал генеральным партнером акции Час Земли

В 2021 году в мире пройдет 13-я ежегодная экологическая акция Час Земли. Традиционно она проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) и в этот раз будет посвящена теме открытости экологической информации. Генеральным партером акции в России выступит Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК).

Это российское предприятие является информационно открытой компанией и всегда присоединяется к экологической акции WWF. Уже более 20 лет комбинат целенаправленно информирует все заинтересованные стороны о своей экологической политике, которая направлена на последовательное снижение негативного воздействия производства на окружающую среду и участие в предотвращении климатических изменений.

Помимо официальной отчетности АЦБР регулярно публикует итоги своей экологической деятельности в СМИ и социальных сетях, занимается экопросвещением и уже много лет поддерживает проект «Эколята».

Комбинат регулярно информирует широкие круги общественности о реализации своей климатической доктрины. Деятельность компании в этом направлении оценена на международном уровне: ЦБК признан национальным лидером международного климатического рейтинга CDP (The Carbon Disclosure Project — международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов (ПГ). По результатам рейтинга комбинату второй год подряд присваивается высокий рейтинг «A –».

В 2021 году комбинат также присоединится к международной акции Час Земли, которая состоится 27 марта с 20:30 до 21:30. В этот час во всем мире миллионы людей выключают свет электрические приборы, а десятки тысяч известных зданий и достопримечательностей отключают подсветку. Акция носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В России акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительства Москвы. Поддержать ее намерены такие звездные друзья и партнеры WWF России как Вячеслав Фетисов, Елена Шаройкина, Алексей Кортнев, Дмитрий Кожома, Антон Комолов, Ирена Понарошку, Станислав Круглицкий, Anny Magic, Ирина Чеснокова, Зоя Яровицына, Юлия Канакина, Лео Баланев.