Путин: Мы не отдадим детей для «хорьковых» целей

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

- Да, за 2020 год увеличилось число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, - заметил Путин в зале коллегии МВД. - Пресечены ряд опасных преступных группировок. Но преступлений в сфере информтехнологий за последние 6 лет стало больше в 10 раз! Ваша задача – эффективно ответить на этот криминальный вызов.

КАКИЕ ЕЩЁ ЗАДАЧИ ПОСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТ

1. - Активнее выявлять в интернете тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

- Мы с вами, к сожалению, знаем, как интернет используется для совершенно неприемлемого: для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств.

Эгоистические же цели тех, кто хладнокровно этим занимается, Путин назвал «хорьковыми целями».

2. - А то, что каждое четвертое преступление, совершённое подростками, – это тяжкое и особо тяжкое – это абсолютно для всех тревожный сигнал.

3. - Прошу жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку – раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений.

4. - На дорогах стало меньше аварий. И что крайне важно, сокращается смертность в ДТП: в прошлом году этот показатель ещё снизился практически на 5%! Прошу и дальше делать всё от вас зависящее для безопасности пешеходов, беспощадной борьбы с пьянством за рулём и с нарушителями скоростного режима. Эти три болевые точки, по сути, основные факторы смертности людей на дорогах: 27% погибших – это пешеходы, почти столько же, 26,9%, – от пьяниц за рулём и 23,2% – из-за выездов на встречную полосу.

5. - Среди ваших приоритетных задач – декриминализация экономики и противодействие коррупции. Нужно активнее пресекать факты хищений бюджетных средств, жёстко реагировать на создание теневых схем и вывода капитала за рубеж.

6. - Одновременно прошу усилить контроль за законностью возбуждения уголовных дел в сфере предпринимательства. Проблемы здесь сохраняются. Реагировать на подобные злоупотребления нужно жёстко, действовать в открытом контакте с деловым сообществом.

7. - Прошу взвешенно и ответственно подходить к допуску иностранной рабочей силы в нашу страну, ориентироваться на реальные потребности экономики, защищая прежде всего интересы наших граждан на рынке труда.

А те, кто их нарушает – не только работники, но и работодатели – должны нести заслуженное наказание.

8. - На новый уровень должна выйти борьба с наркобизнесом. За 10 лет количество потребителей наркотиков сократилось на четверть – хороший показатель. А среди несовершеннолетних – на 45%. Хочу поблагодарить за этот результат. Но эти цифры не должны успокаивать.

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И ещё президент произнес слова, которые наверняка ждали многие правоохранители:

- Нормы, защищающие сотрудников МВД при выполнении ими служебного долга, были у нас всегда. Недавно они усилены. И активно прорабатывается законопроект о защите правоохранителей и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях.