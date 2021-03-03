Колокольцев рассказал о результатах работы полиции

Владимир Колокольцев выступил на расширенном заседании коллегии МВД России. Фото: REUTERS

Министр внутренних дел России, генерал Владимир Колокольцев выступил на расширенном заседании коллегии МВД России, где подвел итоги деятельности ведомства в прошлом году.

"Комсомолка" познакомилась с докладом министра, который привел достаточно любопытные цифры и факты в деятельности подчиненных за 2020 год:

18 000 - каждый 8-ой сотрудник переболел коронавирусной инфекцией.

В 2 раза, если сравнить с первым послереформенным для полиции 2012 годом, сократилось число разбоев и грабежей.

70 000 человек - это штатный некомплект МВД России на момент выступления министра. Проблема вакансий крайне актуальна для подразделений, которые непосредственно взаимодействуют с населением. Прежде всего – патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции.

3 000 000 мигрантов смогли урегулировать свой правовой статус во время пандемии, благодаря объявленной ведомством "амнистии".

400 000 мигрантов были вывезены из страны авиарейсами, железнодорожными и автобусные перевозками. Не допущен рост криминальных проявлений как со стороны иностранных граждан, так и в отношении них.

13 000 000 россиян были выданы постановления об изоляции во время режима самоизоляции.

50 000 сотрудников полиции контролировали соблюдение режима самоизоляции ежесуточно. Они же оказывали содействие медикам в исполнении решений о принудительной госпитализации заболевших, а подразделениям Роспотребнадзора – в части контроля за лицами, прибывшими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

360 000 граждан поставлены на учет, как склонные к противоправному поведению в быту. С ними ведется работа силами участковых.

2 000 000 граждан активно участвуют в охране общественного порядка.

330 000 камер видеонаблюдения работает на полицию в населенных пунктах.

361 000 правонарушений было пресечено полицией благодаря информации граждан. Благодаря им же задержаны 28 000 водителей с признаками опьянения.

840 000 преступлений было расследовано и раскрыто за минувший год МВД России.

322 факта создания преступного сообщества и участия в нем раскрыто полицией.

240 организованных этнических преступных групп было отправлено под арест.

45 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, задержали. В отношении восьми "воров в законе" было принято решение о нежелательности пребывания на территории России.

На 125 процентов выросло число криминальных деяний, совершенные с использованием IT-технологий. Данные изменения являются отражением глобальных тенденций. Своеобразным «катализатором» здесь стала пандемия, которая повлекла масштабный «уход в онлайн» многих сфер жизнедеятельности общества. Для информационно-аналитического обеспечения мероприятий по раскрытию IT-преступлений введена в эксплуатацию подсистема «Дистанционное мошенничество», позволяющая доказывать причастность лиц к серийным деяниям.

5000 сотрудников МВД России включены в активную борьбу с киберпреступностью. МВД рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Федеральной службой исполнения наказаний, где фиксируется незаконное использование мобильной связи, как средства совершения мошенничества в отношении граждан.

190 000 наркопреступлений выявлено за год силами органов внутренних дел. Из незаконного оборота изъято свыше 20 тонн запрещенных и подконтрольных веществ, 17 из которых – сотрудниками полиции.

256 подпольных нарколабораторий ликвидированы на территории России. Если сравнивать эти результаты, например, с 2016 годом, то число пресеченных нелегальных наркопроизводств возросло почти в 4 раза.

105 000 преступлений экономической направленности пресечено за год. Треть от числа выявленных деяний совершена в крупном и особо крупном размерах. Завершено расследование 65 000 экономических преступлений. По 80 процентам из них виновные установлены сотрудниками органов внутренних дел.

200 000 миллиардов рублей будут возмещены государству и потерпевшим в качестве ущерба за счет членов преступных группы преступных сообществ, которые совершили 6000 преступлений экономической направленности.

800 преступлений выявлено МВД России и во взаимодействии с Росфинмониторингом при 8000 проверок получателей средств федерального бюджета, в целях пресечения посягательств на бюджетные средства, в первую очередь, выделяемые на реализацию национальных проектов.

13 миллиардов рублей. На эту сумму выявлен ущерб от злоупотреблении организаций и энергетических компаний при формировании тарифов на энергоресурсы в 5 регионах.

10 миллиардов рублей вернут, благодаря полиции, обманутым дольщикам.

3 000 взяток стали причиной для возбуждения уголовных дел в отношений граждан в 2020 году.

500 преступлений экстремистской направленности выявлено за год.

26 координационных центров по профилактике экстремизма в молодежной среде созданы МВД России совместно с Министерством науки и высшего образования на местах.

100 000 интернет- ресурсов, содержащих экстремистские материалы, заблокированы Роскомнадзором по инициативе МВД России, удалено более 7500 подобных материалов.

12 НКО были признаны нежелательными в нашей стране.

5 радикальных организаций были запрещены.

44 000 скрывшихся от следствия и суда граждан были найдены полицией. Неоценимую помощь нам оказывают неравнодушные граждане и волонтерские организации. При их непосредственном участии установлена судьба более 18500 безвестно отсутствующих, в том числе свыше пяти тысяч несовершеннолетних.

1 000 000 генотипов теперь содержится в федеральной базе. Их число увеличилось за год почти на 20 процентов. Полученные с ее помощью данные способствовали раскрытию почти 6000 тысяч преступлений.