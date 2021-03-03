Билайн улучшит качество мобильного интернета в Москве и Подмосковье как на земле, так и под землей

Фото: Shutterstock

РЕКОРДНЫЕ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

В прошлом году в Москве, когда во время пандемии коронавируса нагрузка на интернет сети выросла больше чем в два раза, мобильный оператор Билайн показал рекордные темпы строительства сети. Делалось это для того, чтобы обеспечить население высокоскоростным беспрерывно работающим мобильным интернетом. Оператор стремился сделать связь лучше, чтобы жители столицы и области могли работать удаленно, не переживая за качество сигнала и скорость интернета, чтобы можно было вечерами смотреть всей семьей фильмы в хорошем разрешении, обмениваться видео и фото в мессенджерах, играть, участвовать онлайн в различных семинарах и мастер-классах.

Интересное наблюдение. Во время пандемии люди стали в два раза чаще пользоваться мобильным интернетом. Казалось бы, дома у всех проводной интернет. Но, по словам экспертов, из-за нагрузки на сети качество домашнего интернета у некоторых провайдеров хромало и люди активно переходили на выгодные мобильные тарифы, которые предлагал оператор.

Для улучшения связи в 2020 году «Билайн» построил более десяти тысяч новых базовых станций, это в три раза больше, чем за весь позапрошлый 2019 год. В этом году темпы строительства будут сохранены, но акцент оператор теперь сделает на Московской области. Планируется строительство около 7 тысяч новых базовых станций. Финансирование в 2021 году уменьшать не будут, планируют вложить примерно столько же средств, как и в прошлом году.

- В прошлом году нам удалось существенно улучшить покрытие 4G в столице. Средняя скорость мобильного интернета Билайн выросла на 74%, а максимальная до 350 Мбит/с. В 2021 году мы продолжим рекордную стройку с фокусом на область. Что касается средств, мы намерены вложить в развитие сети примерно столько же, как в прошлом году. В 2020 году эта сумма была равна 15,5 миллиардам рублей, - сообщил Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».

Благодаря высоким темпам строительства уже в этом году жители Подмосковья почувствуют разницу. Мобильный интернет станет в два раза быстрее, и что самое главное, покрытие будет непрерывным. Куда бы не поехал, сигнал не пропадет.

Фото: Shutterstock

ЧТО УЖЕ СДЕЛАЛИ В СТОЛИЦЕ И ОБЛАСТИ

- Скорость мобильного интернета и покрытие в подземке стало лучше на всем пути следования. Теперь спокойно можно смотреть фильмы и слушать музыку, не переживая, что связь оборвется. Мобильный трафик в метро и МЦД в прошлом году вырос в пять раз.

- Мобильный интернет стал доступен для всех россиян, купивших жилье в 80 новых многоквартирных комплексах и 70 коттеджных поселках Москвы и области. Новоселье в прошлом году отметили больше 800 тысяч человек.

- Мобильные сервисы стабильно теперь работают:

1. На МКАДе

2. На автомагистралях от МКАД до населенных пунктов Новорижское, Горьковское, Каширское, Носовихинское, Рублево-Успенское, Боровское, Щелковское, Егорьевское, Киевское, Ленинградское, Дмитровское шоссе

3. На десяти основных железнодорожных направлениях от центра Москвы до Подмосковья.

Над улучшением связи и модернизации сетей оператор продолжит работать и в 2021 году.