Ленинградская область вошла в пятерку регионов, сумевших в 2020 году нарастить малый и средний бизнес

Губернатор Александр Дрозденко 3 марта принял участие в заседании Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Фото: пресс-служба Ленинградской области.

Ленинградская область стала одним из немногих регионов России, где во время непростого «ковидного» 2020 года малый и средний бизнес рос и активно развивался. Пока в других краях и областях предприниматели, не выдержав давления кризиса и пандемии, становились банкротами, здесь, наоборот, открывались новые предприятия, создавались производства и появлялись рабочие места. Как региону в непростых карантинных условиях удалось сохранить малый бизнес, рассказал губернатор Александр Дрозденко. Глава области 3 марта принял участие в заседании Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Приветствуя участников совета, губернатор отметил: в сложном 2020 году Ленинградской области удалось не только сохранить основные экономические показатели, но и добиться их роста.

- В прошлом году Ленинградская область достигла положительной динамики по росту количества малых и средних предприятий – 64,5 тысяч предприятий сегодня работают в регионе, прирост составил 101%. То есть "плюс 1 %" к уровню 2019 года, - отметил Александр Дрозденко. - Всего у пяти регионов сложилась положительная динамика в этой области, и Ленинградская область - в этой пятёрке.

Еще один показатель того, что в регионе царит благоприятный для предпринимателей климат, это объем вложений в экономику области. Здесь в 2020 году также произошел рост.

- На днях пришли цифры, которые меня порадовали: на 5,2% вырос объем инвестиций, при том, что мы и так являемся лидерами инвестиций на душу населения, - рассказал Александр Дрозденко. - Представляете – в ковидный тяжелейший год у нас увеличился объем инвестиций! Это значит, что мы заложили еще один кирпичик в фундамент благополучия региона на ближайшие годы.

По словам губернатора, сейчас важно закрепить успехи, достигнутые в прошлом году, и помочь предпринимателям стабильно работать, не допустив банкротств. Для этого у областных властей разработан большой пакет мер поддержки — от финансовой помощи до дополнительных возможностей для заработка предприятий.

- Наша основная задача – сохранить количество малых и средних предприятий, созданных ими рабочих мест. Большую роль в этом играет финансовая поддержка, а также увеличение участия малого бизнеса в госзакупках и закупках крупных инфраструктурных проектов, - отметил глава региона.

Александр Дрозденко подчеркнул, что среди прочих мер представителям малого и среднего бизнеса помогли специальные кредитные программы поддержки. Именно благодаря им в Ленинградской области в 2020 году стало больше предпринимателей. В последние три года число кредитов, выданных предпринимателям региона, неизменно растет. Если в 2018 году их доля в общем кредитном портфеле была 15,5%, то в 2020 году – уже 46,8%. Только от Сбербанка России представители малого и среднего бизнеса в прошлом году получили почти 10 миллиардов рублей. И в первую очередь этот рост произошел за счет льготных программ господдержки предпринимателей во время пандемии COVID-19.

Еще один способ поддержки предприятий - государственные и муниципальные закупки, в которых могут участвовать предприниматели. За последние два года в регионе доля таких закупок у предприятий малого и среднего бизнеса составила 60%. При этом не все предприятия - из Ленинградской области.

- Необходимо увеличить в этой структуре долю наших предпринимателей до 75%, - считает Александр Дрозденко. - Подключить наших крупных закупщиков – Леноблводоканал, «Недвижимость Ленинградской области», Фонд капремонта, и обеспечить максимально простой доступ к этой площадке для бизнеса области.

Настройку управленческих процессов в регионе можно сравнить со сборкой кубика Рубика.

Важен баланс отраслей экономики, социального развития, инфраструктуры и экологии. Конечно, это задача для команды.

Даже в прошедший год пандемии регион "растет".

В #ленобласть количество малых и средних предприятий за год увеличилось в 2 раза (на 101%). Всего работают 64,5 тысяч МСП.

Объем инвестиций в основной капитал составил 458,1 млрд рублей или 105,2%.

Оборот розничной торговли в Ленинградской области 106,5% по сравнению с предыдущим годом.

Индекс промышленного производства у обрабатывающих предприятий –100,2% к аналогичному периоду прошлого года.