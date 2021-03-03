Артисты с синдромом Дауна сыграют спектакль на сцене Театра Наций

Спектакль “Безграничные диалоги 3.0” увидят зрители Театра Наций Фото: предоставлено проектом «ВзаимоДействие»

“Безграничные диалоги 3.0” - так называется очень необычный спектакль, который 4 марта увидят зрители в Театре Наций.

Необычно здесь все. Сценарий - живой микс из отрывков всемирно известных литературных произведений: работ Льюиса Кэрролла, Туве Янсон, Иосифа Бродского...

Сюжет - очень личные истории про диалог с самим собой, про разные точки зрения и разные интерпретации одной реальности.

А главное - артисты. На сцену выйдут актеры с синдромом Дауна из проекта “ВзаимоДействие”. Вместе с ними в спектакле сыграют артисты Театра Наций Артём Тульчинский, Олег Савцов и Сэсэг Хапсасова.

Особенный театр особенных артистов

Артисты с синдромом Дауна в спектакле - участники инклюзивного кино-театрального проекта «ВзаимоДействие». Он с 2016 года помогает людям с особенностями раскрывать свои таланты в самых разных сферах. Подопечные проекта пробуют себя в профессиональных театральных постановках, художественных видеороликах, участвуют в коммуникативных тренингах для бизнеса.

Широкий зритель мог видеть артистов «ВзаимоДействия» в документальном фильме “Съесть слона”. Он был показан по Первому каналу весной 2020 года и вошёл в шорт-лист премий ТЭФИ kids и Digital Reporter.

Проект помогает ребятам раскрывать свои таланты в самых разных сферах Фото: предоставлено проектом «ВзаимоДействие»

Многие педагоги, режиссеры, хореографы и актеры, которые помогают подопечным в проекте, ранее никогда не работали с людьми с синдромом Дауна. Это актеры театра Наций, театра Современник, театра им. Евгения Вахтангова, артисты кино и сериалов.

- Такая форма взаимодействия позволяет избежать стереотипных подходов к созданию произведений искусства с участием людей с ментальными особенностями и создавать продукты, интересные широкому кругу зрителей, - уверены авторы проекта.

#МесяцВзаимоДействия

«ВзаимоДействие» этой весной впервые запускает в Москве инклюзивную акцию #МесяцВзаимоДействия. И показ спектакля «Безграничные диалоги 3.0» станет одним из первых ее событий.

Акция посвящена Международному дню людей с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта. А еще - глобальной теме взаимодействия непохожих и смелости быть собой.

Она стартовала 2 марта с показа спектакля «Ёлка в комнате» в Новом пространстве Театра Наций. Главный герой постановки по книге Елены Утенковой-Тихоновой Андрюша – мальчик с синдромом Дауна, сын писательницы. Его, а точнее – самого себя, играет Андрей Тихонов, «особый» актер проекта "Взаимодействие".

Спектакль «Ёлка в комнате» поставлен по книге Елены Утенковой-Тихоновой Фото: предоставлено проектом «ВзаимоДействие»

Дальше в планах - целая серия мероприятий:

С 9 по 13 марта будет выпущена серия роликов «ВзаимоДействие - это...», в записи которых приняли участие известнейшие российские актеры, среди которых Дарья Мельникова, Никита Кукушкин, Никита Ефремов и другие.

15 марта пройдет тренинг "ВзаимоДействие" для будущих профессионалов социальной сферы - учеников колледжей по подготовке социальных работников ДТСЗН Москвы.

А 24 марта состоится премьерный показ нового спектакля "БУ" в большом зале культурного центра ЗИЛ. Это яркий рассказ для всей семьи о взрослении, необходимости принимать свои индивидуальные решения, вечной теме отцов и детей.