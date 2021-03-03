Коллектор, нажми на тормоза: правила самообороны при общении с вышибалами долгов

Сотрудник коллекторского агентства во время работы. Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

Несите ваши денежки

Закон экономики: чем глубже кризис, тем сильнее плодятся коллекторы. Берем закредитованность населения, добавляем экономическую нестабильность, умножаем на безработицу и получаем растущую с каждым днем армию должников, не способных расплатиться по своим займам. Поэтому логично, что растет число тех, кто эти долги обучен выбивать.

Много лет коллекторы были «вольными стрелками» и никому не подчинялись. Методы их работы с каждым годом становились все грязнее и изощреннее. Особо ретивые выбивали должникам окна или даже зубы, писали гадости в подъездах, звонили родителям и детям с угрозами. Все чаще в криминальную хронику попадали случаи, когда коллекторы доводили должников до суицида.

Недовольство росло и в конце концов власть решила навести порядок. 21 июля 2016 года был принят закон с длинным названием: «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Закону присвоили номер 230-ФЗ и с 1 января 2017 года он начал регулировать работу коллекторов. У них появились ограничения по количеству личных встреч и телефонных звонков, агентства по взысканию теперь должны иметь лицензию и состоять в реестре Банка России.

Давайте разберемся, какие права на самом деле есть у коллекторов и как оградить себя от их излишнего внимания.

Права и обязанности

Коллектор имеет право звонить должнику один раз в день (не более двух раз в неделю) с 8.00 до 20.00. В выходные - с 9.00 до 20.00. Отправлять текстовые сообщения два раза в день, четыре раза в неделю, шестнадцать раз в месяц. Личная встреча – один раз в неделю по предварительной договоренности.

Также коллекторы имеют право купить ваш долг у кредитора. И с этого момента вы будете должны уже не банку или микрофинансовой организации, а коллекторам. Но право переуступки долга должно быть прописано в договоре и вас обязательно должны уведомить в письменной форме.

Не забывайте, что срок исковой давности по кредитным делам составляет три года. Если за это время кредитор по какой-то причине не подал иск о взыскании, требовать с вас деньги он больше не имеет права.

А теперь - о том, какие ограничения накладывает закон на коллекторов. Они не имеют права скрывать свой номер телефона, свое имя и название агентства. Угрожать, оказывать психологическое давление. Раскрывать информацию о займе третьим лицам. Представляться сотрудником госорганов. Описывать имущество. Брать в руки деньги (все расчеты должны проходить через банк). И, разумеется, никакого физического воздействия.

Алло, вас беспокоит агентство по взысканию

Итак, вам звонят коллекторы и требуют денег. Или просят передать Васе, Пете, Коле (нужное подчеркнуть), чтобы тот деньги отдал.

В первую очередь уточните ФИО звонящего, название агентства, контактный телефон, адрес или ИНН. Если есть возможность, после слов «по поводу долга» обязательно включите диктофон. Уточнив данные звонящего, можно положить трубку. Проверьте его по интернету, и если вы убедитесь, что это реальное коллекторское агентство, а не банальные жулики, можете перезвонить по указанному номеру самостоятельно.

Много лет коллекторы были «вольными стрелками» и никому не подчинялись. Методы их работы с каждым годом становились все грязнее и изощреннее. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Что делать, если коллекторы слишком усердно подходят к выполнению своих обязанностей? Для этого давайте выясним, на какие группы делятся коллекторы – от этого зависит, куда на них можно пожаловаться.

Сотрудники коллекторских агентств, зарегистрированных и лицензированных. Они могут выкупить ваш долг или их может нанять банк для взыскания. На них нужно жаловаться в Центробанк и Федеральную службу судебных приставов (именно она контролирует коллекторов). Жалобу также дублируем в прокуратуру. Кстати, все жалобы можно отправлять онлайн - прямо с сайтов ведомств.

Сотрудники отдела взыскания банка или микрофинансовой организации - этакие штатные коллекторы. Жалобу на них нужно направлять в Центральный Банк РФ и прокуратуру.

«Черные коллекторы». Они нигде не зарегистрированы и действуют без лицензии. Это самая оголтелая категория, для которой закон № 230-ФЗ не писан. Скорее всего, они откажутся представляться и говорить данные своего агентства (или назовут несуществующую компанию). Вам нужно записать на диктофон звонок со всеми угрозами. Если ваш номер поставили «на прозвон» и звонки поступают через каждые 5 минут, то берете детализацию звонков у сотового оператора и справку о принадлежности номера. После этого пишете заявление в полицию, к нему прикладываете все возможные вещдоки - скриншоты переписки, распечатку звонков, медицинскую справку о побоях (если дошло до крайностей) и т. д. Можно продублировать заявление в прокуратуру.

Кроме того, на каждый «тип» коллекторов можно жаловаться в Роскомнадзор – в том случае, если они звонят вам больше одного раза в день и звонки идут с разных номеров.

ВАЖНО!

Четыре месяца - и до свидания

Если вы не горите желанием иметь дело с коллекторами, то через четыре месяца после просрочки платежа можно отказаться от общения с ними. Для этого надо написать заявление и отправить его в агентство по взысканию долгов через нотариуса, по почте заказным письмом с описью или вручить коллектору под расписку. После этого продолжить общение с вами кредитор может только через суд.

КСТАТИ

Я никому не должен, а они мне звонят. Что делать?

Такие ситуации не редкость. Давайте разберем типичные случаи.

1. У вас требуют вернуть несуществующий долг. Вы начинаете разбираться и выясняете, что на вас оформлен кредит, о котором вы ни сном, ни духом. Произойти это может по разным причинам - от потери паспорта до кражи ваших личных данных. У вас есть два пути.

- Договариваться с банком или микрофинансовой организацией. Вы идете в их офис и пишете заявление, что денег не брали. После этого сотрудники финансовой организации должны начать внутреннюю проверку. Вы тем временем направляете запрос в Центральный каталог кредитных историй (это можно сделать на сайте Банка России). Далее направляетесь в полицию и пишете заявление о факте мошенничества, прикладывая к заявлению свою кредитную историю. Подумайте: что может послужить доказательством того, что вы не брали кредит? Быть может, в указанную дату вас не было в городе или есть свидетели, готовые подтвердить, что вы весь день сидели на работе. Если полиция с разбирательством медлит, то же самое заявление отправляете в прокуратуру.

По результатам проверки банк признает, что долг не ваш, и вы забываете об этом (рекомендуем взять справку, что денег не должны и кредита не брали). Или же вам вновь начинают звонить коллекторы с требованиями погасить долг.

- Второй вариант - суд. Чем больше документов соберете, тем лучше. Основное доказательство в вашу пользу - заключение эксперта, что подпись под кредитным договором не ваша.

2. Вы являетесь созаемщиком кредита. Распространенная история. Родственник или друг, которому неудобно отказать, попросил Вас стать созаемщиком. Какое-то время исправно платил кредит, затем прекратил. По закону остаток долга должны оплачивать вы. И в этой ситуации звонок вполне законен.

3. Должник – не вы, а ваш знакомый или родственник. И коллекторы звонят вам, чтобы вы передали должнику информацию о том, что его просят вернуть деньги. Такое может случиться, если заемщик сам оставил ваш телефон или установил банковское приложение, которое переправило все его контакты в финансовую организацию.

Коллекторы действительно имеют право позвонить вам с такой просьбой. Но ровно до тех пор, пока вы не выразите свое несогласие. Если после этого они продолжают вас донимать, уточните данные агентства и отправьте по почте заявление с требованием оставить вас в покое.

4. Сборщики долгов могут позвонить, если умер ваш родственник и вместе с наследством вы получили и долги. Напомним, что долги в таком случае передаются пропорционально доле в принятом наследстве. Если вы наследство не получали, то и долги к вам не переходят.

5. Вас указали в качестве контактного лица из мести. Как правило, коллекторы понимают, когда им объясняют истинные причины, заставившие заемщика указать вас в качестве доверенного лица, и перестают звонить.