«Ситуация на рудниках будет стабилизирована к 9 марта» – Владимир Потанин посетил Норильск

Фото: Глеб Жижикин

В первый день рабочей поездки глава «Норникеля» осмотрел ряд производственных объектов, пообщался с сотрудниками и оценил ход реализации беспрецедентного экологического проекта компании – «Серной программы».

Программа, стоимость которой оценивается в 250 млрд рублей, позволит сократить выбросы диоксида серы на 90% к 2025 году. Сегодня же самый масштабный шаг к «зеленому Норникелю» – цех производства серной кислоты, который активно строится на территории Надеждинского металлургического завода. Именно его одним из первых посетил Владимир Потанин.

«Несмотря на объективные трудности прошлого года, мы подтверждаем свои обязательства по превращению Норильска в чистый город, а «Норникель» в «зеленую компанию», – подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин. «Тот ход работ, который развернут, позволяет говорить о том, что наши планы вполне реальны».

Фото: Глеб Жижикин

Кроме новых экологических стандартов «Серная программа» задает и социальные. Так, недалеко от «Надежды» (Надеждинского металлургического завода) построен современный вахтовый поселок на 1000 человек со всей инфраструктурой, что позволит привлекать к строительству специалистов из разных регионов страны.

«Это современный поселок, который создает достойные условия для вахтовых работников», – отметил Владимир Потанин. «Это все «наши люди», которые работают у нас на объектах».

Следующим пунктом в маршруте Владимира Потанина стал рудник «Октябрьский», где глава «Норникеля» провел совещание по восстановительным работам на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский», приостановленным из-за подтопления горной выработки.

Фото: Глеб Жижикин

По итогам совещания Владимир Потанин заявил, что ситуация на рудниках будет стабилизирована к 9 марта. «Сейчас ведется локализация подтопленных участков, закладка необходимого цемента», – сказал Потанин. «9 марта мы проведем заседание правления, где окончательно утвердим тот план, который был предложен горняками – как по стабилизации ситуации, так и по дальнейшему выходу на нормальные объемы производства. Важно сказать, что авария повлечет определенные потери для производства, но, к счастью, она не затрагивает людей и экологию».

Также в ходе поездки Владимир Потанин осмотрел Центр контроля выполнения горных работ и Норильскую обогатительную фабрику, где 20 февраля во время проведения ремонтных работ обрушились пункт перегруза руды и пешеходная галерея.

«Мы будем ужесточать требования по промышленной безопасности и требования к людям, которые отвечают за промышленную безопасность, с целью недопущения подобного в дальнейшем», – сказал после инцидента Владимир Потанин. «Мы усилили контроль над рисками в области промышленной безопасности и экологии на площадках».

Фото: Глеб Жижикин

В ближайшие 5 лет «Норникель» запланировал около 100 млрд рублей инвестиций в промышленную безопасность.

Президент «Норникеля» также заявил, что семьям погибших оказывается вся необходимая материальная и организационная помощь, а в компании уже принято решение о полном выводе из эксплуатации всех аварийных участков на Норильской обогатительной фабрике.

«Я поставил перед коллегами однозначную цель – добиться полного соответствия технических характеристик реконструируемых объектов требованиям Ростехнадзора. Возобновление работ на этих линиях возможно только в случае полной уверенности в безопасности этих объектов», – заявил Владимир Потанин.