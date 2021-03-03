Константин Эрнст проговорился об участнике от России на Евровидение-2021

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст Фото: Борис КУДРЯВОВ

Совсем скоро - 8 марта - Россия назовет своего участника на конкурс Евровидение-2021. Песенный смотр каждый год вызывает небывалый ажиотаж, появляются слухи и домыслы о том, кто будет представлять страну в Роттердаме. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст расставил все точки над "i".

В 2021 году кандидата от России выберут путем зрительского голосования. Победитель "народного голосования", которое будет проходить впервые с 2010 года, начнет уже основательно готовиться к поездке в Роттердам. "Есть два равноценных способа выбора участника на конкурс Евровидение. Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно или организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители... В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям "Евровидения", - заявлял ранее главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

В свою очередь, Константин Эрнст сказал: "Мы отобрали несколько участников, которые равны по уровню. А кто больше нравится, пусть решат наши зрители.» Эрнст отказался обнародовать фамилии участников. "Ни одного шорт-листа от имени Первого канала нет. Все, что вы читали в Интернете, Интернету и принадлежит", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, зрители увидят Little Big в эфире 8 марта .

Отметим, за несколько дней до голосования участника от России кандидатами на Евровидение в интернете назвали Моргенштерна, Егора Крида и Nieletto, а также хип-хоп дуэт "2 Маши". Кто на самом деле окажется со своими песнями в студии Первого канала 8 марта в 20:00, станет окончательно ясно в понедельник.