Готовим, как звезды: Яичница от Яны Рудковской и фирменный салат из авокадо Анны Семенович

Шеф-повар Александр Крылов рассказал, как готовить по рецептам звезд

В ежедневном режиме в Инстаграме звезды делятся фотками своих завтраков и роскошных ужинов.

Столы столь изысканно накрыты, что кажется, на нашей кухне такое не приготовишь. Однако автор книги «Ресторан дома» шеф-повар считает иначе. Мол, любое звёздное блюдо легко готовится дома. И рассказывает нам, как без лишних затей можно сделать любимые лакомства знаменитостей.

Яичница как у Яны Рудковской

Жареное на масле деревенское куриное яйцо – идеальный завтрак и по форме, и по содержанию: яркий, вкусный, полезный. С этим я с Яной Рудковской согласен.

Для классической яичницы-глазуньи с беконом нужно всего-то немного: крупные куриные яйца и копченый бекон и специи - соль, перец.

Завтрак Яны Рудковской. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подготовьте необходимые ингредиенты:

2 крупных яйца С0

Копченый бекон — 20 г

Растительное масло

Ветка укропа

Соль и черный перец

Бекон нарежьте тонкими ломтиками. Чем тоньше, тем лучше.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите ломтики бекона и равномерно обжарьте их примерно по 3 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки.

После того, как бекон обжарился до желанного цвета и консистенции, со сковороды можно убрать все. Останется только растопленный жир.

На сковороду аккуратно разбейте яйца, стараясь сохранить желтки целыми.

Посолите и поперчите яичницу по вкусу. Жарьте на среднем огне около 5 минут. При этом желток должен остаться полужидким.

Обжаренный, еще теплый, бекон выкладываем на сковородку уже после готовности яиц.

Готовую яичницу посыпать укропом и подавать к столу прямо на сковороде.

Домашнее мороженое как у Глюкозы

Сегодня я расскажу вам, как сделать мороженое в домашних условиях. Судя по соцсетям, это одно из самых любимых лакомств певицы Глюкозы.

Основой домашнего мороженого станет натуральный маложирный йогурт. Это будет вкусный и ароматный холодный десерт с малиной, вишней и черной смородиной. Но вы можете приготовить мороженое с какой-то одной ягодой. Выбор только за вами. Я же предлагаю ассорти.

Для приготовления домашнего йогуртового мороженого нам понадобятся следующие ингредиенты: натуральный йогурт, сахарный песок и ягоды (500 г.). Кстати, ягоды подойдут не только свежие, но и замороженные.

Мы будем ягоды превращать в пюре при помощи блендера. Надо решить, сколько добавлять сахара. Вам решать, какое мороженое вы хотите получить в результате.

Засыпаем ягоды сахарным песком, перемешиваем и ставим на средний огонь.

Даем содержимому немного прогреться - сахар начнет таять, а ягоды пустят сок. С помощью толкушки перетираем ягодную смесь, чтобы потом было удобно убрать косточки. Греем смесь до полного растворения сахара.

На следующем этапе нужно обязательно протереть ягоды через сито, чтобы избавиться от косточек.

Даем нашему пюре полностью остыть, после чего добавляем 500 граммов натурального йогурта (лучше всего прямо из холодильника), тщательно перемешиваем и перекладываем в подходящую для заморозки посуду.

Теперь каждый час обязательно достаем и пробиваем замерзающее ягодное мороженое с помощью погружного блендера. Такой прием сделает массу гладкой и однородной, при этом позволит по максимуму избавиться от кристалликов льда. И так нужно делать хотя бы 4 раза.

Салат с авокадо и моцареллой как у Анны Семенович

Очень вкусный, полезный, легкий и быстрый салат с авокадо и моцареллой в домашних условиях - это по-настоящему классное блюдо, которое стоит попробовать.

Я слышал, что его любит Анна Семенович. Ну что ж, это отличный вариант, чтобы следить за фигурой.

Этот рецепт приготовления салата с авокадо и моцареллой можно смело назвать вариантом на скорую руку. Всего через 10 минут на вашем столе появится потрясающее блюдо, которое может стать легким ужином или дополнить мясо на основное.

Этот салат может быть дополнением к мясу или рыбе или как самостоятельное блюдо, к ужину или обеду. Ингредиенты можно менять в зависимости от настроения или наличия продуктов в вашем холодильнике.

Чтобы приготовить салат с авокадо, черри и моцареллой, нам понадобятся:

Авокадо — 1 шт.

Листья зеленого салата или салат-микс

Помидорки черри — 200 г

Сыр Моцарелла — 150 г

Масло оливковое — 4 ст. ложки

Лимон — 1 шт.

Соль — по вкусу

Салат лучше делать порционным, поэтому заранее приготовьте большие тарелки по количеству порций. Сначала на тарелки выкладываем листья салата горкой в центре.

Анна Семенович

Далее помидорки черри режем пополам и выкладываем на листья салата.

Авокадо чистим и мякоть, нарезав небольшими кусочками, раскладываем на тарелку.

Шарики моцареллы режем пополам и добавляем в салат.

Сверху солим и поливаем оливковым маслом и сбрызгиваем соком лимона.

Вот и весь секрет. Осталось аккуратно перемешать все и можно сразу подавать к столу.

Филе индейки в сливочном соусе как у Ксении Новиковой

Мясо индейки считается диетическим и полезным, поэтому его советуют как можно чаще употреблять в пищу. Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова, судя по соцсетям, частенько готовит подобное блюдо.

Ингредиенты для приготовления индейки в сливочном соусе:

Индейка филе 400 г

Мука 3 ст. ложки

Сливки 1 стакан

Вино белое сухое 0,5 стакана

Сыр мягкий 4 ст. ложки

Орех мускатный по вкусу

Масло растительное 1 ст. ложка

Перец черный молотый по вкусу

Соль по вкусу

Филе индейки тщательно промываем под холодной проточной водой, укладываем на разделочную доску и нарезаем поперек волокон средними кусочками около 2 см. После чего перекладываем индейку в тарелку, посыпаем мукой и перемешиваем до однородности.

Выкладываем обжариваться мясо на раскалённую сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем до золотистого цвета, а затем тушим на медленном огне в течение 30-35 минут. Мясо подсаливаем.

Как только филе обжарится, аккуратно наливаем в сковороду белое вино, помешивая лопаткой, даем спирту испариться. После чего сбавляем огонь до среднего, наливаем сливки, добавляем мягкий сыр, тертый мускатный орех и молотый перец по вкусу.

Тушим индейку около 10 - 15 минут до полной готовности. Соус за это время должен слегка загустеть, а мясо индейки полностью протушиться.

Подавать на стол можно как в качестве отдельного блюда, так и с гарниром. Отлично кушать филе в сливочном соусе вместе с овощами или салатами.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александра Крылова называет основателем авторского концептуального направления в кулинарии. Он берёт за основу аутентичные рецепты и, используя инновационные кулинарные технологии, представляет традиционные национальные кухни народов мира в современной интерпретации.

Большинство своих ресторанных рецептов Александр Крылов разместил в своей второй книге «Ресторан дома». Миллионный тираж поступил в продажу в январе этого года. После того, как в 2018 году первая книга Крылова «Гастрономические путешествия с А. Крыловым: кухни народов мира» стала распродана, он понял, что людям нравится готовить самостоятельно и они готовы к кулинарным экспериментам. Поэтому шеф-повар взялся за составление своей второй книги.

-Перебирая собранную мной лично коллекцию рецептов, я размышлял над тем, как можно приготовить то или иное ресторанное блюдо на домашней кухне. Я стал миксовать рецепты и заменять в них редкие или дорогостоящие ингредиенты на более привычные и доступные,-обьясняет Крылов.-При этом я старался сохранить утончённость блюда, его характерный вкус и аромат. Я хотел создать книгу рецептов ресторанных блюд, приготовить которые под силу каждой хозяйке и ровно из тех продуктов, которые есть у неё на домашней кухне». В результате родилась книга «Ресторан дома».