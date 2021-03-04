Яндекс покажет школьникам, как устроены беспилотные автомобили

Беспилотные автомобили "Яндекс" в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 10 по 28 марта Яндекс проведет занятия в рамках образовательного проекта «Урок цифры». Поучаствовать смогут все школьники с 1 по 11 класс. Естественно, задания для разных возрастов будут различаться по сложности.

Новый урок посвящен устройству беспилотного автомобиля. Эксперты Яндекса расскажут ребятам, что происходит "под капотом" высокотехнологичной машины и каким образом у нее получается строить эффективный и безопасный маршрут. Специалисты компании поделятся своим личным опытом и пошагово разберут принцип работы беспилотных автомобилей на реальных примерах. Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных заданий, которые помогут школьникам закрепить знания. Ученикам нужно будет определить местоположение автомобиля с помощью карт и данных сенсора, предсказать поведение других участников движения и составить или доработать маршрут.

Все материалы можно будет найти по ссылке урокцифры.рф. Приступить к занятиям можно в любое удобное время: вместе с учителем в школе или же в комфортной обстановке дома.

9 марта, накануне старта занятий, организаторы проведут вебинар для педагогов. Они поподробнее расскажут о самом уроке и познакомят учителей с заданиями.

- Ученикам начальной школы беспилотный транспорт интересен не как высокотехнологичное достижение, а как увлекательная игра. Такое отношение позволяет школьникам удерживать свое внимание и сохранять интерес к современным технологиям, - рассказывает замглавы Министерства цифрового развития России Евгений Кисляков.

Ученики старших классов уже относятся к беспилотному транспорту по-другому. Они присматриваются к перспективам таких технологий, чтобы определиться с будущей профессией.

- «Мы сегодня наблюдаем огромный дефицит кадров для цифровой экономики, который увеличится, когда цифровизация вслед за «пионерами» цифры — коммуникациями и финансовой сферой — дойдет до сельского хозяйства, энергетики, строительства и других отраслей. Это вызовет еще больший спрос на IT-специалистов, готовить которых нужно уже сейчас, - комментирует Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

«Урок цифры» проводится в России третий учебный год подряд. Такие занятия помогают школьникам и их родителям сориентироваться в мире IT-профессий и узнать какие направления сейчас наиболее востребованы.