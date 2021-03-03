"Ее измена подорвала ему здоровье": близкий друг довел бывшую жену Бориса Грачевского до истерики

Борис и Анна Грачевские развелись в мае 2014 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вторая жена Бориса Грачевского в очередной раз пришла на шоу, чтобы рассказать о своих чувствах к бывшему супругу. Однако откровения Анны Панасенко, которая с завидной регулярностью появляться в эфире скандальных передач, закончилась грандиозным провалом. Друзья режиссера восприняли душераздирающую исповедь телеведущей буквально в штыки. 34-летняя женщина, не выдержав унижений и оскорблений в свой адрес, в слезах покинула программу.

Вторая жена Бориса Грачевского по сей день убита горем после его смерти. Анна Панасенко прожила в браке с Борисом Юрьевичем четыре года. В 2012 году пышногрудая красавица подарила ему дочь Василису. Правда, через два года их брак со скандалом распался.

Анну обвиняли в изменах звездному супругу. Не простив предательства, именитый режиссер отзывался о бывшей пассии негативно. Грачевский утверждал, что его вторая жена предпочитает тусовки воспитанию дочери, а также выражал недовольство тем, что телеведущая оставила его фамилию.

"У нас были сложные отношения, но сейчас это кажется таким мелким и пустым. Память автоматически шлет только хорошее. Самое главное, что у нас была, есть и будет одна самая главная любовь - Василиса Борисовна", - делилась Анна.

А на днях она пришла к Дмитрию Борисову излить душу. Женщина решила вспомнить свою семейную жизнь с мэтром. Она уверена, что режиссер с самого начала не испытывал к ней больших чувств. "Я его любила, а он позволял себя любить. Думаю, он не любил меня так сильно, как я его", - начала Панасенко свою исповедь.

Анна Панасенко с любовью вспоминает о Борисе Юрьевиче Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гости программы наперебой стали напоминать молодой даме о ее похождениях налево, но Анна попыталась отрицать сам факт измены. Она также подчеркнула, что не уводила Грачевского от первой жены. "Боря на момент нашего знакомства был свободен уже лет пять-шесть. И с чего вы взяли, что мы разошлись из-за измен? С чего взяли, что измены вообще были?", - гневалась эффектная шатенка в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Слова красавицы возмутили близкого друга режиссера Владимира Долинского. Он не просто накричал на Анну, но и обвинил в трагедии, доведя до истерики. "Это она виновата в смерти Бориса. Ее измена подорвала ему здоровье. Он очень переживал, сердце болело от этого. Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом", - сказал, как отрезал, Долинский.

Опозоренная и униженная Грачевская вскочила с места и в слезах выбежала из студии. Вернуться она согласилась лишь после того, как Долинский покинул съемочную площадку.

Свою истерику Анна объяснила тем, что устала от постоянных обвинений в свой адрес. После развода с Грачевским ее регулярно называли изменщицей. Сейчас единственное, что ее волнует, - благополучие дочери Василисы. Телеведущая пообещала, что не будет скандалить из-за наследства для ребенка, поскольку уважает память о покойном Грачевском.