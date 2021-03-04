«Все смотрят на сползающие трусы»: Толкалину осудили за бесстыжее фото

Любовь Толкалина в 43 года сохранила потрясающую фигуру. Фото: Инстаграм.

Любовь Толкалина – известная любительница откровенных пляжных фото. В 43 года актриса сохранила фигуру юной девочки, чем она и пользуется, то и дело снимаясь топлесс или вовсе без одежды. Справедливости ради – все это Любовь делает на пляже, так что снимки, которые она публикует в Инстаграме, обычно получаются очень красивыми и совсем не пошлыми. Но последняя фотосессия звезды, похоже, все-таки получилась за гранью дозволенного. По крайней мере, подписчики Толкалиной дружно осудили ее за слишком откровенную фотографию.

Актриса поделилась снимком, на котором она бежит по берегу моря в распахнутой рубашке, надетой на голое тело, и в приспущенных трусиках. Свой пост Любовь посвятила наступающей весне и связанному с ней душевному подъему. И хотя актриса честно предупредила: «Внимание - всем, кто видит только трусики, вспомните: осуждение - чувство токсичное, лучше подумаи те, давно ли вы покупали себе новое белье», ее поклонники, похоже, увидели на фото именно это.

Актриса поделилась с поклонниками весенним настроением, но они увидели только сползающие трусы. Фото: Инстаграм.

«Все смотрят на сползающие трусы», «Красивая! Но трусы все испортили», «Бесстыжая… Такие фото делают в личный альбом», «Попытка выпрыгнуть из трусов засчитана, но в связи с возрастом была не вполне успешной», «Трусы притягивают взор», «Тогда уж лучше голой», - пишут фолловеры в комментариях.

В Инстаграме актриса часто вспоминает теплые летние дни и делится фотографиями, сделанными во время отпуска. Особенно живописными получаются снимки с Крымского побережья. У артистки есть квартира в Крыму, недалеко от моря, поэтому как только у нее выдается перерыв в работе, она мчится туда. Недвижимость Любовь приобрела в коронавирусном 2020 году, выбрав апартаменты на территории санатория в Гаспре.

На черноморском побережье у Толкалиной появились любимые места и потаенные уголки, расположенные вдали от толп туристов. Там она может по-настоящему расслабиться и позагорать голышом.

Любовь может по праву гордиться своим телом: ее отличная форма – результат ежедневных занятий спортом. Актриса с детства увлекалась синхронным плаванием и имеет разряд кандидата в мастера спортом. Любовь всегда была достаточно раскрепощенной: в 2001 году она снялась обнаженной для журнала «Playboy».

В Инстаграме актриса довольно часто публикует обнаженные фото. Фото: Инстаграм.

Сейчас поддерживать идеальную форму Толкалиной помогает йога. Любовь стала ее поклонницей несколько лет назад. Каждую зиму Толкалина летала в Индию, где совмещала отдых с занятиями йогой. Актриса заразила своим увлечением и дочку: юная Мария Кончаловская, как и ее звездная мама, не мыслит свою жизнь без йоги.

Личная жизнь любимицы публики по-прежнему окутана тайной. После развода с режиссером Егором Кончаловским Любовь не спешит снова выходить замуж. В 2019 году артистка призналась, что ее сердце отдано иностранцу. Несколько лет у нее продолжался роман с британским композитором Саймоном Бассом. Толкалина регулярно летала к нему в Лондон в гости, а он приезжает к ней в Москву. Но летом 2020 года Любовь рассказала, что рассталась с британцем. Из-за пандемии поддерживать отношения на расстоянии оказалось тяжело.