«Невероятно красивая и породистая»: Мария Голубкина показала 22-летнюю дочь от Николая Фоменко

Мария Голубкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

47-летняя актриса Мария Голубкина – мама двоих детей, которых она родила в браке с шоуменом Николаем Фоменко. Их сыну Ивану – 17 лет, дочке Насте – 22 года. В Инстаграме гордая мама поделилась свежей фотосессией красавицы Анастасии, опубликовав несколько портретов девушки.

- Настя. Стиль, стрижка, - подписала Голубкина эти кадры.

Подписчики актрисы восхитились яркой внешностью очаровательной Насти. «Видно, что породистая девушка! Гены — великая штука»; «От папы что-то есть»; «Завораживающая красота», «Когда ребенок рожден от большой любви»; «Взяла от родителей все лучшее»; «Мамина порода», «Девушка абсолютно вся натуральная!»; «Все красивое от родителей взяла»,- пишут пользователи Инстаграма. Многие уверены, что Настя похожа на свою знаменитую бабушку, звезду «Гусарской баллады» Ларису Голубкину.

Голубкина поделилась свежей фотосессией красавицы Анастасии, опубликовав несколько портретов девушки. Фото: Инстаграм.

Отчимом Марии Голубкиной был любимец миллионов зрителей Андрей Миронов. Актер воспитывал девочку как родную – при том, что на самом деле не был ей отцом. И Мария всегда считала его папой, даже когда, по словам актрисы, доброжелатели сообщили ей, что это не так. В это время рядом подрастала родная дочка Миронова – тоже Маша, которую артисту родила звезда сериала «Семнадцать мгновений весны», исполнительница роли радистки Кэт Екатерина Градова. Девочки даже учились в одной школе, но никогда не общались. Позже Мария Голубкина и Мария Миронова снялась вместе в фильме «Свадьба» Павла Лунгина. Они были настолько похожи, что зрители воспринимали их как сестер.

Маша очень тяжело перенесла смерть Миронова. Некоторое время после его ухода она даже продолжала носить одежду отчима. Когда актера не стало, девочке было 13 лет. Миронов скончался на гастролях в Юрмале от обширного кровоизлияния в мозг. Его жена Лариса Голубкина и дочь Маша в этот момент были рядом.

Анастасия учится в Лондоне в университете, ее специализация менеджмент и продюсирование. Фото: Инстаграм.

В 21 год Мария Голубкина вышла замуж за солиста группы «Секрет» Николая Фоменко. По словам актрисы, Фоменко был абсолютно «ее человек», это была любовь с первого взгляда. На тот момент артист был женат, но его брак потерпел полный крах – жена была беременна от другого мужчины, за которого она потом вышла замуж. Закрутив роман с Голубкиной, Фоменко немедленно развелся. Пара прожила вместе 13 лет, однако в какой-то момент любовь закончилась. По словам актрисы, инициатором разрыва была она. Поклонники узнали об их разводе в прямом эфире радиостанции, на которой вместе работали Николай и Мария.

- В какой-то момент мне все надоело, - говорит Голубкина. – Когда мы разводились, он тут же занялся обустройством личной жизни. Я Николая Фоменко люблю как родного человека, но спать с ним уже не буду никогда. Я его не хочу. Я его воспринимаю как отца моих детей, не более того.

Последний громкий роман актрисы случился с сыном «Шерлока Холмса» Василия Ливанова – Борисом Ливановым. Как признается Мария, они неоднократно сходились и расходились, и даже собирались пожениться, но эти планы рухнули – пара просто поняла, что жить вместе они не могут.

17-летний сын Иван, отучившись четыре года в Лондоне, вернулся в Россию, чтобы закончить школу и сдать ЕГЭ. Фото: Инстаграм.

- На самом деле я его очень люблю. Но жить мы вместе не можем, - признается Голубкина. - Благодаря Боре я смогла иначе посмотреть на свои отношения с мамой и наконец смогла нормально с ней общаться. Сейчас я живу с мамой, это мой долг.

Когда их дети выросли, Николай Фоменко настоял на том, чтобы они получили образование за границей. Анастасия учится в Лондоне в университете, ее специализация менеджмент и продюсирование. Именно в Англии девушка повстречала свою первую любовь – молодого британца. 17-летний сын Иван, отучившись четыре года в Лондоне, вернулся в Россию, чтобы закончить школу и сдать ЕГЭ. Получив российский аттестат, молодой человек сможет выбрать вуз не только в Англии, но и в России.