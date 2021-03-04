Бразилец продал ферму, чтобы его внуки стали внучками

Близнецов прооперировали с разницей в один день. Для того, чтобы сделать из парней девушек, хирургам понадобилось 5 часов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Майла Фиби де Резенде и София Альбукерк – близнецы, которые родились мальчиками 19 лет назад. Они признаются, что еще в детстве чувствовали себя некомфортно в своем теле и буквально ненавидели его.

- В прошлом году я пыталась покончить жизнь самоубийством, - признается София Альбукерк. – Но Бог дал мне второй шанс.

В Бразилии с 2011 года разрешены операции по смене пола. Их могут делать только в государственных больницах людям, достигшим 18-летнего возраста.

Подобного рода медицинская коррекция стоит очень дорого - 100 тысяч реалов (около 1,4 миллиона рублей). У семьи Майлы и Софии не было таких денег. Поэтому их дедушке пришлось продать собственную ферму, вырученную за нее сумму он заплатил за мечту своих внуков-близнецов. Остальные деньги добавили родители.

- Мы с сестрой всегда поддерживали друг друга, - рассказывает Майла Фиби де Резенде . – И сейчас мы счастливы, потому что нам больше не нужно прятаться, не нужно надевать мужскую одежду и притворяться теми, кем мы никогда не являлись.

Близнецов прооперировали с разницей в один день. Для того, чтобы сделать из парней девушек, хирургам понадобилось 5 часов.

Доктор Жозе Карлос Мартинс признался, что это первый случай в истории, когда однояйцевые близнецы вместе решились на хирургическое вмешательство.

После восстановления девушки продолжат свое обучение: Майла учится в медуниверситете в Аргентине, а София получает инженерное образование в Сан-Пауло.

Они планируют после обучения заработать денег и купить дедушке дом и ферму в знак благодарности исполнения их мечты.

Бразилия является самой трансфобной страной в мире. Несмотря на то, что операции по смене пола тут разрешены, в стране по-прежнему происходит много нападений на трансгендеров со стороны гомофобов. В 2020 году было убито 175 человек.

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