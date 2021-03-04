Президент Турции обещает начать демократические реформы

Эрдоган заявил, что граждане Турции должны иметь право на свободу слова и собраний, а также на честное судебное разбирательство Фото: REUTERS

По заявлению президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана, в ближайшее время в стране начнется реализация «Плана действий в сфере прав человека». Это должно укрепить независимость судебной системы и демократические свободы граждан.

Эрдоган заявил, что граждане Турции должны иметь право на свободу слова и собраний, а также на честное судебное разбирательство вне зависимости от образа мыслей. Также он призвал пересмотреть приговоры, вынесенные за преступления, совершенные в Сети.

По мнению экспертов, перемены в политике и смена авторитарного курса на демократический связаны, в первую очередь, с победой на выборах в США Джо Байдена, который со всех трибун заявляет о приверженности делу демократии.

В 2016 году попытка военного переворота в Турции дала возможность Эрдогану закрутить гайки: десятки тысяч несогласных с политикой нынешнего лидера оказались в тюрьмах под предлогом связи с путчистами, критически настроенные по отношению к правительству СМИ подверглись тотальной чистке рядов, были уволены многие чиновники, а активы более тысячи компаний – арестованы.

Свой новый подход к вопросу демократии Эрдоган описал по-восточному метафорично:

– Не все подряд требует поливки. Если видишь склонивший голову цветок – полей его, этого требует справедливость. Но не поливай терновник – это жестокость.