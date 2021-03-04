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Бортмеханик за новогодние праздники украл со счета авиакомпании 600 тысяч рублей

Несколько недель никто не замечал пропажу крупной суммы со счетов
Иван РУНЕВ
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Каким образом корпоративная карточка попала в руки обычного бортмеханика, установит следствие

Каким образом корпоративная карточка попала в руки обычного бортмеханика, установит следствие

Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию обратился Сергей В.*, генеральный директор одной из частных российских авиакомпаний, которая занимается организацией чартерных авиаперевозок на бизнес-джетах. Компания небольшая, но в своём сегменте достаточно известная, и многие российские бизнесмены и селебрити частенько пользуются ее услугами.

Топ-менеджер сообщил оперативникам, что недавно заметил пропажу крупной суммы со счета своей фирмы. Сперва шумели новогодние праздники, потом февральские - в суете было не до бухгалтерской отчетности, и кражу не замечали несколько недель. Проверив выписки, Сергей нашел «утечку»: оказалось, что в новогодние праздники кто-то снял более полумиллиона рублей со счета фирмы, используя корпоративную банковскую карточку. К карте имели доступ только сотрудники, поэтому подозрение сразу пало на кого-то из своих. Стали разбираться и выяснять, кто и когда брал карту в личное пользование. Однако, никто не сознавался, и внутреннее расследование успехом не увенчалось. Топ-менеджеру пришлось идти за помощью в полицию.

«В новогодние праздники неизвестное лицо воспользовалось корпоративной банковской картой авиакомпании и тайно украло со счета фирмы 600000 рублей. Спустя несколько дней расследования полицейские установили главного подозреваемого - им оказался 56-летний бортмеханик Иван К.*» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Следователи допросили мужчину и отпустили под подписку о невыезде. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ - Кража в крупном размере.

Каким образом корпоративная карточка попала в руки обычного бортмеханика, установит следствие. Зачем бортмеханику понадобилась такая крупная сумма в праздничные дни, а также, что именно толкнуло мужчину на преступление против своей же организации, в настоящий момент неизвестно. *- имена изменены

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