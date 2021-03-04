В Калининградской области задержан террорист-смертник

Россиянин собирался взорвать самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими болтами. Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Спецназ задержал в частном доме гражданина России, который планировал совершение теракта по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлял вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности.

- По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти, - сообщают представители ведомства.

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Фото: ФСБ РФ

Отметим, что бандит собрал бомбу из химикатов, которые находятся в открытой продаже. Свое устройство он начинил металлическими болтами, чтобы нанести больший урон гражданам.

За подозреваемым было установлено видеонаблюдение. Во время беседы по телефону он заявил, что является террористом-смертником и готов совершить теракт.

Следственными органами в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.