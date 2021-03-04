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Московская полиция проводит проверку по попытке самоубийства жены футболиста Мамаева

Накануне вечером 33-летнюю женщину доставили в больницу
Семен ЕЛЕНИН
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Предварительную проверку по попытке самоубийства Аланы Мамаевой, жены футболиста «Ростова» Павла Мамаева, проводит столичная полиция.

Предварительную проверку по попытке самоубийства Аланы Мамаевой, жены футболиста «Ростова» Павла Мамаева, проводит столичная полиция.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Предварительную проверку по попытке самоубийства Аланы Мамаевой, жены футболиста «Ростова» Павла Мамаева, проводит столичная полиция. Если подтвердится, что женщина действительно пыталась свести счеты с жизнью, материалы будут переданы в Следственный комитет.

Ранее kp.ru сообщала, что вечером в среду, 3 марта, Алана сообщила в переписке со знакомыми, что хочет покончить с собой. После этого она перестала отвечать на сообщения и звонки. Чтобы вскрыть двери ее квартиры на 2-й Черногрязской улице в центре Москвы, пришлось вызывать сотрудников МЧС. Мамаеву нашли лежащей на полу без сознания.

Позже подруга Аланы сообщила в интервью «КП», что врачи оказали помощь девушке дома, не увозя в больницу. Однако по имеющимся данным, в действительности Алану спасали все-таки в больнице. Об этом сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

Во вчерашней переписке со знакомой, Алана заявила, что хочет умереть.

Причиной для этого могут быть отношения с мужем. Два дня назад Алана написала в соцсетях, что Павел снова начал ей изменять. Женщина считала, что новой любовницей футболиста стала некая испанка по имени Ирен, с которой тот познакомился на тренировочных сборах («Ростов» готовился к сезону в городе Марбелья).

Павел Мамаев заявлены жены пока не комментирует.

Напомним, ранее пара уже была на грани развода. После известного инцидента у ночного клуба в кофейне, после которой Мамаев и его друг Кокорин в итоге оказались в колонии, стало известно, что с футболистами в ту ночь отдыхали некие девушки. Тем не менее Алана регулярно приходила на судебные заседания, чтобы поддержать супруга.

Павел Мамаев женился на Алане (до этого девушка работала моделью) в 2013 году. У Аланы есть сын от первого брака с кик-боксером Александром Липовым (он, кстати, получил два года за взятку). Общей дочери Павла и Аланы на днях исполнится семь лет. Насколько известно, сейчас за детьми приглядывает одна из бабушек.

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