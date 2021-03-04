Московская полиция проводит проверку по попытке самоубийства жены футболиста Мамаева

Предварительную проверку по попытке самоубийства Аланы Мамаевой, жены футболиста «Ростова» Павла Мамаева, проводит столичная полиция. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Предварительную проверку по попытке самоубийства Аланы Мамаевой, жены футболиста «Ростова» Павла Мамаева, проводит столичная полиция. Если подтвердится, что женщина действительно пыталась свести счеты с жизнью, материалы будут переданы в Следственный комитет.

Ранее kp.ru сообщала, что вечером в среду, 3 марта, Алана сообщила в переписке со знакомыми, что хочет покончить с собой. После этого она перестала отвечать на сообщения и звонки. Чтобы вскрыть двери ее квартиры на 2-й Черногрязской улице в центре Москвы, пришлось вызывать сотрудников МЧС. Мамаеву нашли лежащей на полу без сознания.

Позже подруга Аланы сообщила в интервью «КП», что врачи оказали помощь девушке дома, не увозя в больницу. Однако по имеющимся данным, в действительности Алану спасали все-таки в больнице. Об этом сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

Во вчерашней переписке со знакомой, Алана заявила, что хочет умереть.

Причиной для этого могут быть отношения с мужем. Два дня назад Алана написала в соцсетях, что Павел снова начал ей изменять. Женщина считала, что новой любовницей футболиста стала некая испанка по имени Ирен, с которой тот познакомился на тренировочных сборах («Ростов» готовился к сезону в городе Марбелья).

Павел Мамаев заявлены жены пока не комментирует.

Напомним, ранее пара уже была на грани развода. После известного инцидента у ночного клуба в кофейне, после которой Мамаев и его друг Кокорин в итоге оказались в колонии, стало известно, что с футболистами в ту ночь отдыхали некие девушки. Тем не менее Алана регулярно приходила на судебные заседания, чтобы поддержать супруга.

Павел Мамаев женился на Алане (до этого девушка работала моделью) в 2013 году. У Аланы есть сын от первого брака с кик-боксером Александром Липовым (он, кстати, получил два года за взятку). Общей дочери Павла и Аланы на днях исполнится семь лет. Насколько известно, сейчас за детьми приглядывает одна из бабушек.

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