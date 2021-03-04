Камчатка - место притяжения людей не только со всей России, но и всего мира

Зимний отдых привлекателен и разнообразен. Именно поэтому, несмотря на высокую стоимость туров, в мире все больше желающих посетить не теплые страны, а Исландию, Ирландию, Норвегию... Наша Камчатка в этом списке лучшая, особенно в дни прохождения фестиваля «Берингия». Для многих путешественников этот уникальный полуостров в северо-восточной части нашей страны - самый желанный для посещения регион. Камчатка - место притяжения людей не только со всей России, но со всех уголков мира. Она омывается с запада Охотским морем, с востока - Беринговым морем и Тихим океаном, восхищает своими вулканами, гейзерами, простором, энергетикой, встречами с великолепными животными, радушием ее жителей, кухней!

Наслаждаться ее красотами начинаешь уже в полете. Виды из окна самолета завораживают/

Президент России Владимир Путин тоже не остался равнодушным к этому региону: «Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка».

«БЕРИНГИЯ 2021»

В 2021 году «Берингия» проходит в формате зимнего фестиваля, в состав которого вошли детская гонка «Дюлин», гонка-пролог «Берингия», основная гонка по маршруту Эссо-Оссора, культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу с Севером», бизнес-форум, «Елизовский спринт», региональная выставка «Сказочная Камчатка» и «Снежный путь». Благодаря спонсорской помощи призовой фонд зимнего фестиваля «Берингия-2021» составил более 10 млн рублей.

Гонки на собачьих упряжках — это такой же символ Камчатки, как и ее гейзеры, вулканы, медведи. В упряжках каюров собаки смешанных кровей - аляскинские и сибирские хаски, камчатские ездовые. В последних течет настоящая волчья кровь.

Количество участников ежегодно растёт. В этом году, например, в детской гонке «Дюлин» приняли участие 69 каюров. Невозможно определить, кто здесь более счастлив: участники – каюры, зрители или нетерпеливо и радостно повизгивающие собаки.

В этом году фестиваль «Берингия» открыл парад чемпионов – каюров гонки за всю её 30-летнюю историю. После торжественной церемонии открытия стартовала и гонка-пролог. 28 февраля из села Эссо на маршрут протяженностью 950 км вышли 13 каюров. Финиш гонки намечен на 15 марта. Мы с замиранием сердца представляем как где- то по заснеженным просторам Камчатки несутся собаки. Победитель в этом марафоне получит главный приз в 3 млн рублей. За второе место предусмотрено вознаграждение в размере 2 млн рублей. Участник гонки, занявший третье место, получит 1 млн рублей. Премий в рамках фестиваля много. Например, каждый спортсмен-каюр, вышедший на гонку в традиционной одежде и прошедший её на деревянных нартах, получит грант в размере 150 тысяч рублей на развитие и сохранение традиций ездового собаководства в своем селе в рамках премии «За сохранение и поддержание традиций коренных народов Севера».

Кроме наблюдения за гонками и «обнимашек» с собаками, на фестивале было чем заняться: работали выставки, мастер-классы, интерактивные площадки.

На мероприятии «Берингия – взгляд изнутри» мы узнали, как каюры готовятся к гонке, из чего состоит берингийское снаряжение. Никто не прошел мимо и выставки специальной техники – больше всего у вертолетов, джипов, снегоходов и нартов крутились мальчишки с папами.

В музее «Берингии» работала выставка, на которой можно было не только узнать историю и традиции гонки, но и совершить виртуальную экскурсию по основным достопримечательностям региона (экспозиции «Только вертолетом») или виртуальную гонку на собачьих упряжках («Игра Берингия).

На сцене в рамках рок-фестиваля «Моя стихия Берингия» выступали вокально-инструментальные ансамбли, проходили конкурс красоты «Мисс Берингия-2021» и конкурс национального костюма.

В «Этнодеревне» можно было погладить оленей, посмотреть костюмированные представления, выставки с образцами декоративно-прикладного искусства (резьба по кости), поучаствовать в мастер-классах по пошиву национальных изделий….

На ярмарке местные активно торговали сувенирной продукцией, изделиями из меха. Например, шапку из лисы или песца со вставками кожи можно было купить всего за 5 тысяч рублей. Многие покупали сразу по пять штук на подарки семье и друзьям.

В новой шапке и метель в радость!

Для детей и семейного отдыха работали интерактивные площадки «Киномультипультия» и «Мама, папа, я – спортивная семья», ребятишкам показали спектакль «Тролли – мировой тур – Камчатка».

Голодным на фестивале никто не остался. Организаторы готовились тщательно, у всех была возможность попробовать знаменитые блюда от поваров Берингии.

Конечно, это далеко не все мероприятия, которых проходят на Камчатке во время фестиваля «Берингия». Список их намного разнообразнее.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов с участниками фестиваля

ПРИРОДА КАМЧАТКИ

Завораживающие красоты Камчатки, мощь Тихого океана, чистейшие вулканические черные пески пляжей, величие вулканов, долину гейзеров и панорамные виды полуострова вы не забудете никогда. Счастье даже просто постоять у причала и посмотреть на баржи и корабли.

Зимой Камчатка также прекрасна:

Глядя на столь известное пианино на побережье океана на Халактырском пляже, вспоминаешь стихи Анатолия Полотно:

«Снежные великаны Камчатки

Первыми замечают рассвет.

Начинается день - все в порядке,

И причины печалиться нет!»

К подножию Авачинского вулкана по заснеженной сухой реке мы пробирались, в том числе, и на ратраке (возможно вас будут ждать нарты).

Поверьте, обед у подножья вулкана, в доме, где снег выше окон, просто незабываем!

Вулканы и гора «Верблюд» спрятались от нас в снегах, но я так и не поняла повезло нам или нет. Побывать в метель в горах мечтает не каждый, но то, что вы не забудете никогда это приключение – даем 100%. К тому же организаторы позаботились о безопасности путешествия. На вулканы мы посмотрели и издали, а незабываемые эмоции от снегопада между вулканами в горах мы увезли с собой.

Перемёрзли? Согреться и восполнить жизненные силы помогут горячие источники на базе отдыха «Голубая лагуна» в посёлке Паратунка. Купание в горячей воде на открытом воздухе в -12 градусов и под снегопадом – отдельное удовольствие. А пробежки по снегу босиком, чтобы немного остыть – дают заряд бодрости после полного релакса. Горячие источники Камчатки вылечат любую хворь.

С берега бухты мы наблюдали не только за птицами, но и за тюленями-ларгами. Нам казалось, что их умные глаза-бусины буквально смотрят нам прямо в душу. Еще минута и они обязательно расскажут нам что-то чрезвычайно важное, и мы поймем, что на планете человек – не главный, а такой же простой житель, как и другие ее обитатели.

Берег Авачинской бухты

КУХНЯ КАМЧАТКИ

«....Гостей с материка встречаем весело,

Измаялись там, на Большой земле.

Голодные с дороги, да естественно,

И рыбка, и икрица на столе....»

(Анатолий Полотно)

Кухня полуострова достойна отдельной главы. Гурманы давно оценили ее! Конечно, морепродукты (крабы, икра, рыба, гребешок, креветки) – главная визитная карточка региона. Своими уникальными яствами по древним рецептам вас порадуют жители всех национальности Камчатки. Ительменские кулинары готовят идеальную рыбу, подчеркнув ее натуральный вкус. Чукчи и эвены достигли совершенства в искусстве приготовления оленины, коряки знают как обогатить вкус блюд с помощью местных ягод и трав, русские тоже добавили свои рецепты, но на базе местных продуктов. Даже названия блюд звучат как песня:

- строганина из мяса оленя с брусникой и жимолостью;

- гарнир из ростков папоротника-орляка,

- свежая икра с недозревшими шишками кедрового стланика;

- киририлка (салат из рыбы с только что собранной шикшей и заправленный жиром нерпы),

- толкуша – истолченная в деревянной ступке юкола с добавлением красной икры, ягод брусники, шикши, кедровых орехов, кипрея, другими местными целебными травами и заправленная рыбьим жиром или растопленным жиром нерпы, или луковицы сараны,

- суп кывълымапан из оленьей крови с добавлением рыбного порошка гынытгын и димкого лука (мороклава).

Если вы смелы, вам захотелось экстрима и у вас почти нет обоняния, то можете попробовать «квашеную» рыбу вылълоту. Ее «квасят» в специальных ямах в земле – запах соответствующий.

ЗИМА ОТКРЫТИЙ

В эти дни на Камчатке проходил и Деловой туристический форум «Дальний Восток - зима открытий», посвященный развитию индустрии гостеприимства в Камчатском крае и на Дальнем Востоке России. В форуме участвовали краевые и федеральные эксперты, в том числе статс-секретарь - заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, а также гости, эксперты и руководители из Самары, Мурманска, Норильска, Кемерова, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморья, Сахалина, Амурской области, Бурятии, Удмуртии, крупнейшие туристические операторы, авиакомпании, руководители Ассоциации туроператоров России, представители Сколково, проректор РАНХиГС, ректор ДВФУ, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, тревел-блогеры и многие другие.

В рамках форума представители бизнеса и власть получили возможность обсуждать важные вопросы в сфере туризма, а для регионов форум стал площадкой для обмена опытом. На 11 мероприятиях присутствовало более 400 участников, было зарегистрировано более 2000 просмотров онлайн. Обсуждали принципы, подходы и инструменты развития ответственного туризма, презентовали новые инвестплощадки под объекты туристической инфраструктуры, возможностей ДВ-регионов с точки зрения существующей инфраструктуры для делового туризма, обсуждали текущие запросы отрасли; возможность интегрировать культуру и традиции коренных народов Севера в современный туризм; развитие экстремального туризма, формирование нового облика городов Камчатки, развитие предпринимательского сектора, подписывали соглашения. Наряду с традиционными форматами на площадках форума прошли и ток-шоу о турпродуктах, презентации блюд от шеф-поваров локальных ресторанов.

«У нас состоялось первое большое мероприятие после непростого ковидного года. Важно, что в форуме приняли участие спикеры самого высокого уровня, что позволило сделать площадку уникальной для обмена мнениями и опытом. Форум показал, что есть потребность в общении такого рода, поэтому необходимо закрепить форум как ежегодное мероприятие», – отметил Владимир Солодов.

В общем – лететь стоит! Путешествие на самый восточный полуостров России – это потрясающие эмоции на всю жизнь. Камчатка станет незабываемым подарком на всю жизнь для любого человека.

Авторы фото: Елена БОГДАНОВА, Екатерина СУХАНОВА