Этери Тутберидзе приняла блудную Косторную. Зачем?

Косторная все-таки решила вернуться к Тутберидзе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешний сезон фигурного катания продолжает поражать сенсационными переходами. Алена Косторная сбежала от Этери Тутберидзе летом 2020 года к Евгению Плющенко. А спустя семь месяцев она же с позором возвращается в «Хрустальный». Но кому будет лучше от этого перехода? И почему Этери Георгиевна согласилась принять свою воспитанницу, поливавшую бывшего тренера в интервью.

УЛЫБКИ В ОБМЕН НА АКСЕЛЬ

Какой же это был громкий побег! Плющенко еще раз перешел дорогу Тутберидзе – вслед за Александрой Трусовой переманил и вторую звезду «Хрустального», чемпионку Европы Косторную. А Алена своими комментариями время от времени щедро плескала бензином в этот огонь. «Я считаю, что такие спортсменки, как я, Аня Щербакова и даже Камила Валиева, не могут кататься с детьми». «Короткая программа (у Тутберидзе) мне не нравилась совсем». «Мне очень много было сказано «нет». «После перехода я стала чаще улыбаться»…

В «Хрустальном» все это конечно читали, но не комментировали. Результаты были красноречивее слов – чемпионка Европы стремительно теряла технику, легкость и превращалась в середняка. Дорогие программы менялись как перчатки, но все мимо, а тройной аксель безнадежно исчез.

ШАНС ДЛЯ ТУТБЕРИДЗЕ РАЗРУШИТЬ СТЕРЕОТИП

И после всего этого, после всех резких слов, Косторная все-таки решила вернуться к Тутберидзе. 3 марта Алена одна приехала в школу к бывшему тренеру. Там взяли день на размышление. Если бы Этери Георгиевна сказал «нет», то все бы поняли. Но она почему-то сказала «да». Зачем?

Если отбросить эмоции, есть две основных версии. Первая: Тутберидзе важно избавиться от репутации тренера, которая может успешно работать только с 15-летними девочками. С вернувшейся 21-летней Медведевой пока этого показать не получается. С 17-летней Косторной, несмотря на ее пубертат, может выйти.

Вторая версия: взаимоотношения с Плющенко. Война между «Хрустальным» и «Ангелами» в разгаре. Взять Косторную, с которой ничего у Плющенко не получилось, и показать с ней класс – это весомый, хотя и рискованный удар по позициям врага.

ВТОРОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЗА ГОД

Но вопросов к самой Косторной появилось еще больше. Фактически это предательство второго тренера. У «Ангелов Плющенко» к Косторной было особое внимание, там ей ставили дорогие программы у иностранцев, делали костюмы, создавали условия. Но Косторная в свои 17 лет поняла, что результат превыше всего, что ее цель – Олимпиада – стремительно уносится от нее. К этой цели, кажется, она готова идти, не оглядываясь на разговоры о предательстве.

Через год, к концу олимпийский сезон, станет понятно, действительно ли стоило идти на все унижения, с риском получить таких врагов, как семья Плющенко.

ПЛЮЩЕНКО: Я ВЫПОЛНИЛ ВСЕ, ЧТО ОБЕЩАЛ

И остается третья сторона в этой истории – Евгений Плющенко. Его комментарий ТАСС был сдержан. «Я выполнил все обещания перед ней и даже больше того, ей точно грех жаловаться. Букеты мне точно не нужны, я к ней как относился хорошо, так и отношусь. Я и моя семья её всегда поддерживали, досталась она нам, наверное, в самый сложный период своей спортивной карьеры», - заявил Евгений Плющенко.

Но, возможно, позже последуют более эмоциональные оценки. В конце концов, для «ангелов» это еще больший удар, чем все поражения на льду. А денег на Косторную действительно было потрачено немало. Так что эта история еще ближе подводит фигурное катание к эпохе контрактов, когда фигуристов придется выкупать, как футболистов.