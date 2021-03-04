Дмитрий Песков: Будем надеяться, что украинская сторона не перейдет красную черту

Пресс-секретарь президента РФ рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову, как поступит Кремль в случае дальнейшего обострения обстановки в Донбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вопрос можно от «Комсомолки»?

- Нужно, обязательно. Пожалуйста.

- Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич. Александр Гамов, "Комсомольская правда". Вы знаете, что в последние дни нарастает напряженность в Донбассе. И, судя по заявлениям украинской стороны, там не собираются выполнять минские соглашения. И будет все хуже и хуже, по моим лично ощущениям. Знает ли об этой обстановке, отслеживает ли ее Президент России? И вопрос-то у меня еще такой... Может быть, нам все-таки вспомнить «формулу принуждения к миру»? В Донбассе, как и в Южной Осетии, сотни тысяч граждан России, с российскими паспортами. Может быть, пора оказать военную помощь?

- Мы, действительно, с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения. Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения.

Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения.

И все это – повод для нашей серьезной обеспокоенности.

Мы тщательно анализируем ситуацию, мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать вот эти формирования и подразделения, которые - то ли это регулярная армия, то ли еще что-то, - от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности.

Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренностям, которые были достигнуты в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под минским комплексом мер.

И рассчитываем также на то, что все наши партнеры по минской четверке тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой эскалации перейти через опасную черту.

- Дмитрий Сергеевич, а если не удастся вот это все, о чем вы сказали, и через красную черту все-таки украинская сторона перейдет, что тогда?

- Это потребует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения.

Журналисты задали Пескову и такие вопросы на ту же тему...

- А вы могли бы уточнить, что вы понимаете под «красной чертой» для Украины?

- Красная черта, - сказал пресс-секретарь, - это возобновление полноформатных боевых действий.

- Кремль готов оказывать содействие (видимо, речь о «воздействии». - А.Г.) на формирования, которые находятся на неподконтрольной (Киеву. - А.Г.) части Донбасса, для того, чтобы вернуться к перемирию?

- Кремль, собственно, постоянно это делает, - заявил Песков. - Кремль постоянно это делает, но сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны.

И здесь главное – это все-таки то, чтобы все, кто может, - использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась.