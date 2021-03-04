Купленную на барахолке безделушку перепродают на аукционе за полмиллиона долларов

В твердой валюте ценность находки колеблется от 300 до 500 тысяч долларов. Фото: Sotheby's

Куда деть ненужное старье, если собрался переезжать или просто решил разобрать на чердаке? В одноэтажной Америке в таких случаях, как правило, устраивают гаражные распродажи: выставляют коробки с замусоленными книгами, альбомы с карточками бейсболистов и почти целую мебель на лужайку перед домом. Любой прохожий может покопаться в коробках и отовариться по бросовым ценам.

Так сделал и один житель города Нью-Хэйвен. Когда очередные соседи разложили свой хлам на лужайке, он приглядел себе симпатичную чашу. Сторговались на 35 долларах — довольно дорого, но прежние хозяева утверждали, что вещица старинная.

Купивший ее был, судя по всему, человеком не простым, потому что осмотрев приобретение дома, он сделал пару фото и отправил их в аукционный дом «Сотбис» - мол, гляньте, господа хорошие, что меня есть.

- Вообще-то нам приходят сотни подобных писем в неделю. Люди уверены, что откопали сокровище в гараже родителей или на чердаке дома под снос, - говорит Анжела Макэтир, главный эксперт «Сотбис» по китайскому искусству. - В большинстве случаев ничего интересного там нет, но в этот раз с первого взгляда стало понятно, что мы наткнулись на что-то стоящее.

Посовещавшись с коллегами, Макэтир вынесла вердикт — фарфоровая чаша сделана в XV веке в Китае. Таких в мире всего 6 штук! И все расставлены по музеям за пределами Штатов.

Новый хозяин фарфорового сокровища — разглашать свое имя он аукционистам запретил — обернул чашу в несколько слоев пупырчатой пленки и повез в центральный офис «Сотбис». Подержав вещицу в руках, эксперты подтвердили: из нее ели при дворе китайского императора Чжу Ди, третьего монарха в династии Мин. При этом правителе мастера фарфора из города Цзиндэчжэнь освоили новую технику изготовления посуды, в которой и выполнен сосуд.

В твердой валюте ценность находки колеблется от 300 до 500 тысяч долларов — в зависимости от того, насколько азартными окажутся участники торгов. Сейчас «Сотбис» готовит аукцион, на котором продадут вазу, а удачливый житель Нью-Хэйвена подсчитывает, во сколько раз вырастут его 35 долларов, которые он отдал за чашу. И, наверно, думает, как бы не попадаться на глаза соседям, у которых он увел сокровище.

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