Шойгу вернул курсантам увольнения и поздравил женщин с 8 марта

Сергей Шойгу на селекторном совещании. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Благодаря своевременно принятым мерам, нам удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, обстановку в целом в войсках, значительно снизить число заболеваний COVID-19. За последние 4 месяца количество выписанных существенно превышает число инфицированных, тех, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция. Сейчас в военно-медицинских организациях на стационарном лечении находится менее четырехсот военнослужащих, - заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании в четверг.

Министр отметил, что в Минобороны продолжается плановая вакцинация личного состава. На сегодня привито более трехсот шестидесяти тысяч военнослужащих. Активно идет вакцинация постоянного состава учебных заведений, слушателей и курсантов вузов. На данный момент привито более 50 тысяч человек.

Ведомству удалось не допустить срыва учебного процесса: инфицировано всего шесть курсантов и один слушатель.

- Обучение проводится в очном формате, в том числе по программам дополнительного профессионального образования. Возобновлены увольнения обучающихся, - отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что весенние каникулы в кадетских, суворовских и нахимовских училищах пройдут в соответствии с календарным планом на учебный год. Также Шойгу напомнил о начале 1 апреля весеннего призыва на военную службу. Он сообщил, что весной будет призвано в армию 122 тысячи человек.

В своем обращении Шойгу отметил поступок курсанта Военного университета Минобороны России Федора Никулина, "который все свои призы, выигранные 20 февраля в программе "Поле чудес", включая автомобиль, передал детскому дому".

В завершении своего выступления министр поздравил женщин с наступающим 8 Марта: "Хотел бы искренне поздравить наших прекрасных женщин с этим замечательным праздником, праздником весны. Сегодня в рядах Вооруженных Сил проходят службу почти 40 тысяч женщин. Из них свыше четырех тысяч носят офицерские погоны. Женщины-военнослужащие достойно переносят тяготы и лишения армейской жизни, при этом добиваются значительных успехов. Только в прошлом году 302 из них получили государственные награды, в том числе тридцать одну – боевую. Почти 9 тысяч отмечены ведомственными наградами".