Беспилотники на земле и воде: МегаФон и Росморпорт вошли в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) пополнилась новыми компаниями - в список участников вошли МегаФон и Росморпорт. Напомним, ЦТЛ объединяет цифровых лидеров, которые развивают в России транспорт и логистику. Сама ассоциация была создана в 2019 году при поддержке Министерства транспорта РФ отраслевыми компаниями - в частности, РЖД, Аэрофлот, РТ-Инвест Транспортные Системы, Автодор, Госкорпорация по ОрВД, ТрансТелеКом и Азимут.

«ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ»

В свою очередь МегаФон на текущий момент стал первым участником ассоциации, который работает в сегменте беспроводной связи. В наблюдательном совете ЦТЛ компанию будет представлять генеральный директор Геворк Вермишян. МегаФон сейчас известен как компания, активно развивающая собственную масштабную экосистему уникальных цифровых продуктов.

- Компетенции компании в области аналитики больших данных, видеоаналитики и других современных сервисов позволяют проводить оценки ключевых показателей развития города или региона и на основе этих данных формировать объективную картину потребности территорий в строительстве инфраструктурных объектов, дорог, мостов, развязок, - рассказывает Геворк Вермишян. - Мы будем рады делиться нашей экспертизой и возможностями в рамках работы ассоциации и тем самым участвовать в формировании будущего облика транспортного комплекса страны.

В рамках ЦТЛ МегаФон будет участвовать в разработке новых проектов в области «интернета вещей», «больших данных» и технологий связи для беспилотного транспорта. Это совместная работа целой группы отраслевых российских компаний, входящих в ассоциацию.

- Такая синергия позволит традиционным транспортным компаниям использовать передовые практики в области «цифры», находить новые возможности для интеграции и разработки совместных проектов, - отмечает заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов. - Перед нами стоят стратегические задачи - от внедрения электронного документооборота в логистике, повышения мобильности пассажиров и грузов до коммерческого использования беспилотных технологий. Всесторонний взгляд и проведение пилотных проектов с участием широкого круга компаний ускорит их выполнение.

БУДУЩЕЕ - ЗА МОРСКИМИ БЕСПИЛОТНИКАМИ

Заместитель генерального директора ФГУП «Росмопорт» Сергей Симонов отмечает, что вступление в ассоциацию позволит объединить ресурсы ведущих компаний в области цифровой трансформации бизнес-процессов с ведущими компаниями. А итоговая задача этой работы – цифровая трансформация транспортной отрасли всей страны.

Директор ассоциации ЦТЛ, генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков назвал «Росморпорт» стратегической компанией для работы всего объединения. «Росморпорт», напомним, - это системообразующая организация для всей российской портовой системы. Таким образом, на площадке ассоциации теперь собраны ведущие компании, представляющие все виды транспорта.

«Росморпорту» сейчас уже есть чем похвастаться в области развития собственных цифровых технологий. В районе морского порта Геленджика сейчас тестируется система безэкипажного судовождения. Если эксперимент завершится успехом, в будущем экипаж, находящийся на головном судне, сможет вести по морю целый караван судов.

Плюсов внедрения такой системы - множество. Это в итоге улучшит координацию действий внутри группы кораблей, сделает судовождение более безопасным, экологичным (расходы топливо существенно уменьшатся). Как итог - экономия на перевозках по морю до 10%.

Также «Росморпорт» внедряет сейчас на своих судах технологии е-Навигации (электронной навигации), элементы искусственного интеллекта в организацию движения судов, технологии информационного моделирования при проектировании и строительстве различных объектов на территории морских портов.

МИЛЛИОНЫ БИЛЕТОВ ОФОРМЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Заместитель генерального директора «РЖД», член Набсовета ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Евгений Чаркин отмечает, что цифровая трансформация «Российских железных дорог» задает условия для безопасной, конкурентоспособной и устойчивой работы компании сейчас и в будущем.

Например, когда началась пандемия коронавируса, компания оперативно перешла на удаленную работу. Шутка ли - всего за две недели внутри РЖД и их подразделений организовали 115 тысяч (!) удаленных рабочих мест. Помимо этого, в 2020 году запустили целый список различных новых электронных сервисов для грузоотправителей, пассажиров, операторов подвижного состава, сотрудников компании и для организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.

- В условиях пандемии очень востребованным оказался сервис юридически значимого электронного документооборота, - отмечает Евгений Чаркин. - Им воспользовались более 21 тыс. наших контрагентов, оформлено более 3,8 млн электронных документов.

Аналогичные внутренние системы тоже активно развиваются. Например, сервисным порталом для работников РЖД сейчас пользуются уже более 500 тысяч человек.

О пассажирах, конечно, тоже не забывают. Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» становится все более удобным, обрастает новыми возможностями.

- За год через мобильное приложение оформлено 14,7 млн билетов в дальнем следовании и 2 млн билетов в пригородном сообщении, - рассказывает Чаркин.

«Цифра» теперь везде, она внедряется по всем направлениям работы холдинга. Вот неполный список новых возможностей:

- технология распределенного реестра (сервис контроля жизненного цикла рельсовой продукции),

- смарт-контракты (сервис доверенной среды локомотивного комплекса),

- цифровое моделирование в строительстве и эксплуатации инфраструктуры (проект цифрового двойника инфраструктуры),

- искусственный интеллект (беспилотное вождение поездов).

- Это позволило создать хороший технологический задел для развития РЖД в 2021 году, - резюмирует заместитель генерального директора «РЖД».

ВРЕМЯ «ЦИФРЫ»

В свою очередь один членов ассоциации ЦТЛ - Аэрофлот первым в стране начал переход к электронным накладным для перевозок грузов на внутренних линиях. Эта система уже действует при перелетах между аэропортом Шереметьево и Владивосток, а в дальнейшем будет распространяться и на другие направления.

В чем суть этих самых электронных накладных? Теперь не нужно перемещать туда-сюда бумажные документы, все делается в «цифре».

- То есть несколько производственных участков выполняют операции с грузовыми документами одновременно, что существенно снижает стоимость наземного обслуживания и сокращает необходимое для него время, - объясняют в пресс-службе Аэрофлота.

Стоит отметить, что ранее Аэрофлот получил премию «Время инноваций 2020» - за проект «Монитор руководителя». Это собственная разработка компании, которая в режиме реального времени предоставляет руководству и менеджерам компании онлайн-доступ к более чем 600 показателям деятельности организации. Это позволяет серьезно повышать эффективность работы.

«ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ»

«РТ-Инвест Транспортные Системы» - оператор и разработчик государственной системы «Платон», благодаря которой в России в первые появилась достерная юридически значимая статистику об автомобильных грузоперевозках, что делает этот огромный рынок прозрачным.

Цифровая инфраструктура «Платона» на текущий момент - это 500 рамок и 100 специальных автомобилей контроля, данные бортовых устройств и маршрутных карт. Все это позволяют анализировать большой список различных параметров. Например, на основе этой информации Росавтодор рассчитывает интенсивность грузоперевозок по дням недели и определяет самые загруженные федеральные трассы. Это, в свою очередь, позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

В период пандемии коронавируса Правительство РФ, Минтранс России и Минэкономразвития анализируют экономическую активность грузоперевозчиков на основе данных госсистемы. Для этого ежедневно формируется индекс «Платона» - соотношение фактического пробега грузовиков за последние три года.

Согласно исследованию Strategy Partners, проведенного по заказу Минцифры России, транспортная отрасль получила первую оценку «цифровой зрелости»: 80% компаний транспортной отрасли внедряют новые бизнес-модели на основе цифровых технологий, более половины транспортных и логистических предприятий приступили к реализации собственных стратегий цифровой трансформации.