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Что случилось с попавшей в больницу Аланой Мамаевой: жена футболиста в сознании, но все еще в Склифе

33-летняя Алана Мамаева уже вторые сутки под наблюдением врачей
Семен ЕЛЕНИН
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Алана сообщила друзьям, что приняла большую дозу лекарств, затем она перестала выходить на связь

Алана сообщила друзьям, что приняла большую дозу лекарств, затем она перестала выходить на связь

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После отравления медикаментами жена футболиста Павла Мамаева - 33-летняя Алана Мамаева - находится в состоянии средней тяжести. За ней уже вторые сутки следят врачи Института скорой помощи имени Склифосовского.

Напомним хронику последних событий из жизни семьи Мамаевых:

- Во вторник, 2 марта, Алана Мамаева опубликовала в соцсетях фото некоей брюнетки. По ее словам, муж изменял ей с этой испанкой во время тренировочных сборов Марбелье.

- В сториз Аланы появляются пространные записи о людях, которым нельзя давать второй шанс (у женщины уже были подозрения по поводу измен мужа).

- Вечером в среду Алана сообщила друзьям, что приняла большую дозу лекарств, затем она перестала выходить на связь. В квартиру удалось войти после вызова МЧС - спасатели вскрыли дверь.

- Алана лежала на полу без сознания. Ее доставили в столичную больницу имени Склифосовского.

Знакомые Аланы Мамаевой утверждали, что после промывания желудка женщина находится дома, отдыхает. Однако источники в Склифе подтверждают, что на самом деле она по-прежнему в больнице.

- Пациентка Алана Мамаева лежит в одной из палат 7 корпуса, в Отделении лечения острых отравлений, - сообщил источник. - Она в состоянии средней тяжести.

Никаких других деталей по состоянию здоровья пациентки врачи не дают.

- Состояние средней тяжести говорит о том, что пациент как минимум все-таки в сознании, - рассказал «Комсомольской Правде» врач-нарколог Олег Стеценко. - При этом после отравления седитативными, то есть успокоительными средствами (известно, что Алана принимала таблетки именно этой группы, - Авт.) чаще всего возникают нарушение дыхания. За это отвечают несколько отделов головного мозга. Не исключено, что пациентку после такого отравления подключили к вентиляции легких.

Павел Мамаев до сих пор не выступил с комментариями по последним событиям, связанным с его семьей. Напомним, у супругов есть совместная шестилетняя дочь. Также они воспитывают сына Аланы от первого брака.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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