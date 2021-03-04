Россияне по-прежнему уверены: зарабатывать должен мужчина, а тратить - женщина

Во многих случаях именно жены распоряжаются семейным бюджетом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти половина российских мужчин (47%) считает, что женщине по возможности лучше вести домашнее хозяйство и растить детей, чем ходить на работу. При этом подавляющее большинство дам (78%), напротив, уверены, что кухней, спальней и детской их мир ни в коем случае не должен ограничиваться. Но в чем сходятся оба пола - так это в том, что абсолютная зацикленность на карьере губительна для прекрасного пола. С тем, что профессиональная самореализация - главное для женщин, согласились лишь 1 из 100 мужчин и 2 из 100 девушек, выяснил опрос банка «Открытие».

И еще одна точка, в которой сошлись респонденты (72% мужчин и 68% женщин), - почти все уверены, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает. Сколько? Тут мнения расходятся. Но большинство называет суммы в диапазоне от 40 до 100 тысяч рублей.

- Во многих случаях именно жены распоряжаются семейным бюджетом, - напоминает главный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов. - Это нормальная ситуация. Поэтому ничего нет странного в том, что женщины тратят зачастую больше, чем зарабатывают. Не согласны с таким подходом, по моим наблюдениям, либо холостяки, либо мужчины, которые сами зарабатывают меньше своих жен.

КОНКРЕТНО

Ради чего женщина должна работать?

Только в крайнем случае, когда нет другой возможности обеспечить себя и детей — 36%

Ради самовыражения — 33%

Ради финансовой независимости — 28%

Должна заниматься детьми и семьей, а не работать — 11%

Должен ли мужчина содержать женщину?

Да, но по обоюдному согласию — 46% (мужчины) / 59% (женщины)

Да, обязан — 39% (мужчины) / 35% (женщины)

Должно быть равенство — 10% (мужчины) / 4% (женщины)

Финансовая независимость женщины разрушает отношения — 5% (мужчины) / 2% (женщины).

Сколько должна зарабатывать женщина, чтобы чувствовать себя финансово независимой?

20-40 тыс.руб. – 13%

40-60 тыс.руб. – 21%

60-80 тыс.руб. – 22%

80-100 тыс.руб. – 19%

100-200 тыс.руб. – 17%

от 200 тыс.руб. – 8%

(По данным банка «Открытие»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем покупать, если можно скачать: на чем экономят россияне

Аналитики узнали, за какие товары и услуги мы с вами не готовы переплачивать (подробнее)