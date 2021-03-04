Россияне по-прежнему уверены: зарабатывать должен мужчина, а тратить - женщина

Во многих случаях именно жены распоряжаются семейным бюджетом
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Почти половина российских мужчин (47%) считает, что женщине по возможности лучше вести домашнее хозяйство и растить детей, чем ходить на работу. При этом подавляющее большинство дам (78%), напротив, уверены, что кухней, спальней и детской их мир ни в коем случае не должен ограничиваться. Но в чем сходятся оба пола - так это в том, что абсолютная зацикленность на карьере губительна для прекрасного пола. С тем, что профессиональная самореализация - главное для женщин, согласились лишь 1 из 100 мужчин и 2 из 100 девушек, выяснил опрос банка «Открытие».
И еще одна точка, в которой сошлись респонденты (72% мужчин и 68% женщин), - почти все уверены, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает. Сколько? Тут мнения расходятся. Но большинство называет суммы в диапазоне от 40 до 100 тысяч рублей.
- Во многих случаях именно жены распоряжаются семейным бюджетом, - напоминает главный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов. - Это нормальная ситуация. Поэтому ничего нет странного в том, что женщины тратят зачастую больше, чем зарабатывают. Не согласны с таким подходом, по моим наблюдениям, либо холостяки, либо мужчины, которые сами зарабатывают меньше своих жен.
Ради чего женщина должна работать?
Только в крайнем случае, когда нет другой возможности обеспечить себя и детей — 36%
Ради самовыражения — 33%
Ради финансовой независимости — 28%
Должна заниматься детьми и семьей, а не работать — 11%
Должен ли мужчина содержать женщину?
Да, но по обоюдному согласию — 46% (мужчины) / 59% (женщины)
Да, обязан — 39% (мужчины) / 35% (женщины)
Должно быть равенство — 10% (мужчины) / 4% (женщины)
Финансовая независимость женщины разрушает отношения — 5% (мужчины) / 2% (женщины).
Сколько должна зарабатывать женщина, чтобы чувствовать себя финансово независимой?
20-40 тыс.руб. – 13%
40-60 тыс.руб. – 21%
60-80 тыс.руб. – 22%
80-100 тыс.руб. – 19%
100-200 тыс.руб. – 17%
от 200 тыс.руб. – 8%
(По данным банка «Открытие»).
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