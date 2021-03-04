В Москве наградили победителей проекта “Героям - быть!” - людей труда, совершивших бескорыстные поступки

Финалисты проекта Героям - быть Фото: АНО ЦСП «Быть человеком»

Работник электростанции, вытащивший из огня пятерых человек. Слесарь, в свободное от работы время воспитывающий из обычных мальчишек мастеров спорта по автогонкам. Водитель, который вместе с единомышленниками находит тела погибших в Великую Отечественную солдат....

Все они - настоящие герои. Герои, чьи имена должны знать, на чей пример стоит равняться. А еще они - самые обычные скромные люди. Они не привыкли к вниманию, к аплодисментам, к похвалам. Они много лет трудятся на предприятиях промышленности. А в свободное от работы время совершают удивительные поступки.

Герои среди нас

Таких людей чествовали в Москве 3 марта на церемонии вручения премии “Героям - быть!”. Всероссийский проект в области социальной ответственности уже шесть лет проводит АНО ЦСП «Быть человеком». Цель проекта - привлечь внимание общества к честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, волонтерству и добровольчеству.

Все победители премии этого года Фото: АНО ЦСП «Быть человеком»

- За шесть лет к нашей инициативе присоединились десятки компаний промышленного сектора страны, фонды и некоммерческие организации. Мы рассказали о подвигах и волонтерской деятельности 600 граждан страны. Наша цель – не только в том, чтобы рассказывать о героях, но и способствовать росту числа неравнодушных людей, - отметила Дарья Топильская, исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком».

В 2020 году на конкурсный отбор поступило более 100 заявок. Финалисты проекта определились по итогам открытого голосования, в котором приняло участие почти 16 тысяч человек. В шорт-лист вошли 20 участников, а также пять некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

Исполнительный директор ЦСП Быть человеком Дарья Топильская Фото: АНО ЦСП «Быть человеком»

Проект «Героям – быть!» поддержали многие известные люди. Вручали награды и передавали свои теплые слова победителям гимнастка Светлана Хоркина, музыканты Нина Шацкая, Евгений Маргулис, Алексей Кортнев, актеры Станислав Дужников, Елена Захарова, Наталья Тетенова, Евгения Короткевич, общественный деятель Оксана Федорова, космонавт, Герой России Сергей Волков.

Кстати, "Комсомольская правда" традиционно выступила информационным партнером премии "Героям - быть" - вот уже шесть лет мы поддерживаем этот проект и рассказываем о нем на сайте kp.ru и страницах газеты.

Спас из огня пять человек и щенка

Никого на церемонии не оставила равнодушным история Дениса Елькина, получившего награду в номинации “Спасательный круг”. Аппаратчик химводоочистки Пермской ГРЭС вытащил из огня пятерых человек.

В ту роковую ночь, увидев пламя на крыше дома, Денис не раздумывая бросился на помощь людям. Пока вокруг собирались зеваки с телефонами - молодой человек действовал решительно и четко. Он разбудил одного из жильцов горевшего дома и отвел его на безопасное расстояние. А затем, намочив футболку водой и закрыв ей лицо, он вновь и вновь возвращался в полыхавшее здание.

Денис Елькин - победитель в номинации Спасательный круг Фото: АНО ЦСП «Быть человеком»

- Я передвигался по дому, вытянув вперед руки, окрикивая находившихся там людей. По голосам смог определить местонахождение каждого из них. Двух человек вывел из дома. Ещё одного пострадавшего уже выносил на себе, поскольку он был без сознания, - вспоминает Денис Елькин.

Одна из спасенных Денисом женщины была беременной. А последним энергетик вытащил из огня щенка. Малыша назвали в честь смелого парня - Дэном.

На церемонии Денис лишь скромно пожал плечами:

- Добра вам всем, - пожелал со сцены молодой человек, на чьем счету - пять спасенных жизней.

Год пандемии - год испытаний

В этом году проект не мог обойтись без специальной номинации, посвященной борьбе с последствиями пандемии. Премию «Чудотворцы» получил фонд «Жизнь с ДЦП». Он организовал масштабную акцию, благодаря которой 1500 семей Москвы и Московской области, в которых растут дети с ДЦП, регулярно получали помощь во время самоизоляции.

Светлана Хоркина вручила награду победителю в номинации "Чудотворцы" - фонду «Жизнь с ДЦП» Фото: АНО ЦСП «Быть человеком»

- Кажется, что пандемия убедила абсолютно всех в важности волонтерской работы. Но широкое вовлечение россиян в это благородное дело невозможно без вдохновляющих примеров. «Героям - быть!» не первый год помогает привлекать внимание общества к невероятным людям, на которых стоит равняться. Здорово, что с каждым годом таких людей и компаний становится больше, - отметил член жюри проекта «Героям – быть!», член Общественной палаты РФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

КОНКРЕТНО

Все победители проекта «Героям – быть!» по итогам 2020 года:

«Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни) - основатель детского спортивно-технического клуба Владимир Волгин (АО «НПП «Исток» им. Шокина»).

Владимир Волгин - победитель номинации «Быть человеком» Фото: АНО ЦСП «Быть человеком»

«Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа) - Александр Качалков («НПП «Исток» им. Шокина»), который создал отряд единомышленников для поиска и захоронения останков павших воинов.

«Оберегая планету» (деятельность по охране окружающей среды) - слесарь по ремонту подвижного состава из Читы Владимир Малютин, который тушил лесные и степные пожары в Забайкальском крае.

«От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность) - кладовщик Тверского вагоностроительного завода Людмила Духина, координатор и участник поисково-спасательного отряда «Сова».

«Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни) - аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда, АО «Интер РАО-Электрогенерация» Денис Елькин, который спас на пожаре 5 человек, а также щенка.

«Команда героев» (лучший социальный проект компании промышленного сектора РФ) - АО «СУЭК» за масштабную противоэпидемиологическую программу.

«Вирус добра» (номинация для благотворительных фондов) - Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро» за создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей.

«Народный герой» (лидер открытого голосования) - почтальон Управления федеральной почтовой связи Ярославской области – АО «Почта России» Сергей Кондаков. В ходе народного голосования он набрал более 2 тыс. голосов.

Премию «Народный герой» получил почтальон Сергей Кондаков Фото: АНО ЦСП «Быть человеком»

Призы от оргкомитета и жюри - АО «ОМК» за широкую программу корпоративного волонтерства и работник Московской дирекции тяги РЖД Станислав Тузлуков, совершивший масштабный велопробег в честь 75-летия Победы в ВОВ.

«Чудотворцы» (лучший проект по борьбе с последствиями пандемии коронавируса) - фонд «Жизнь с ДЦП» - за масштабную акцию, благодаря которой 1500 семей получили помощь.