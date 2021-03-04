Софья Эрнст рассказала, готова ли бросить работу ради семьи

До старта исторической драмы "Угрюм-река" остались считанные дни, а съемочная группа изнывает от нетерпения. Над сериалом работали семь лет (!), и вот 9 марта он наконец выходит на Первом. 16 серий, лихо закрученный сюжет, монументальные декорации и живописные кадры сибирской натуры - этот проект обещает стать новым телехитом. Тем более, что сыграли в нем знакомые все лица: Александр Балуев, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Софья Эрнст...

До старта исторической драмы "Угрюм-река" остались считанные дни, а съемочная группа изнывает от нетерпения. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я снималась более полугода, были и летние, и зимние экспедиции, - рассказала "Комсомолке" Софья на премьере "Угрюм-реки", которая состоялась накануне. - Что было самым сложным? Знаете, в процессе съемок я вдруг обнаружила... две полоски на тесте (в прошлом году жена Константина Эрнста родила ему третьего ребенка. - Ред.). Эта беременность стала неожиданной и для меня, и для всей съемочной группы. Встал вопрос - как скрыть под костюмами эту выпирающую часть меня, которая впоследствии стала ребенком. Но все вместе - оператор, режиссер и художник по костюмам мы справились с этой задачей. Я снималась вплоть до седьмого месяца.

Софья Эрнст на премьере "Угрюм-реки" Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ваша героиня, дочь купца-миллионщика, прагматичная и жесткая, может и мужа "построить". Вам самой близки идеи феминизма или, скорее, женщина должна быть за мужем и заниматься домом?

- Я считаю, что у каждого свой путь. Ты никому ничего не должен, и в этом есть свобода сегодняшнего дня. Хочешь быть за мужем - пожалуйста, хочешь самостоятельности - иди работай. Я не люблю крайности, для меня в этом нет истины. Она всегда где-то посередине. Просто нужно свои права обналичивать.

- Для вас вставал выбор между семьей и работой? Все-таки трое детей, непросто, наверное, совмещать.

- Нет, для меня такой вопрос не стоит.

Премьера "Угрюм-реки" Фото: Иван МАКЕЕВ

- После родов легко пришли в прежнюю форму или пришлось потрудиться?

- Конечно, пришлось над этим работать. По-другому, к сожалению, не бывает. Но в спортзал я не хожу, предпочитаю заниматься дома. У меня есть коврик, резинка, валик для спины - вот и все. Летом бегаю.

- А услугами косметологов пользуетесь?

- Да, я посещаю салон, где восстанавливают и преумножают мою красоту. Я даже инъекционные процедуры не делаю, только аппаратная косметология, чтобы поддержать упругость и хороший цвет кожи. А пластика мне пока не нужна, я собой вполне довольна.

Премьера "Угрюм-реки" Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

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