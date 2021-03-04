Сколько стоило раскрасить болид «Формулы-1» в российский флаг

На сайте команды «Формулы-1» HAAS сегодня появилось фото нового болида, на крыльях которого изображен российский триколор. Фото: twitter.com/Haas F1 Team

На сайте команды «Формулы-1» HAAS сегодня появилось фото нового болида, на крыльях которого изображен российский триколор.

«С гордостью представляем команду «Уралкалия» Haas F1 Team VF-21», - подписали картинку в Инстаграм американской конюшни.

Мало того, сама команда с нового сезона будет официально именоваться Uralkali Haas. А за рулем этого болида поедет Никита Мазепин, сын российского олигарха Дмитрия Мазепина.

«Добро пожаловать, VF-21», - подписал ту же машину, но уже выставленную у себя в Инстаграм в разных ракурсах, российский дебютант «Формулы 1».

Сколько же папа заплатил за место для своего сына в королевских гонках? Место платного пилота в команде, а таких в «Формуле 1» добрая половина, обычно покрывается спонсорским пакетом, который может стоить не один десяток миллионов долларов. Но учитывая, что бюджет Haas в прошлом году составлял 150 млн евро, и в этом году будет никак не меньше, папаше Дорсету это обошлось как минимум в половину этой суммы. А то и больше, коль написание спонсора вышло на первое место в названии команды.

Папа купил сыну не только автомобиль, но и целую команду. Фото: twitter.com/Haas F1 Team

А ведь мы еще не знаем, во сколько Мазепину-старшему встал скандал с его отпрыском. Напомним, что Никита в декабре (вскоре поле того, как уже получил место в «Формуле 1»), выставил в Инстаграм скабрезное видео, где он трогает девушку за разные места на заднем сидении дорогой тачки. Скандал кое-как удалось замять, но фанаты до сих пор кричат в соцсетях, что такому персонажу в королевских гонках не место.

Сезон «Формулы-1» в этом году стартует 21 марта в Австралии, и Никите Мазепину придется очень постараться, чтобы больше не подводить отца, тем более за рулем такой расписной машин.

И еще не надо забывать, что партнером Никиты Мазепина по команде будет сын самого Михаэля Шумахера Мик Шумахер. А это значит, за их выступлениями будет следить весь и не только гоночный мир. Словом, хотелось бы, чтобы о Мазепине говорили как о «Новом русском гонщике», а не просто о «Новом русском».

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